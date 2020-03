Coronavirus, maxi terapia intensiva all’Ente Fiera di Civitanova. Sciapichetti: «Risponde meglio di altre ai requisiti»

ANCONA – La maxi terapia intensiva da 100 posti letto si fa sempre più concreta nelle Marche e la struttura individuata sarebbe quella dell’Ente Fiera di Civitanova Marche all’uscita dell’autostrada. Dopo che nella giornata di ieri era stato valutato come non idoneo il Palaindoor di Ancona, a causa dei tempi troppi lunghi necessari per adeguare la struttura sportiva, nella giornata di oggi sono proseguiti i sopralluoghi condotti dallo staff tecnico dell’ex capo della Protezione civile nazionale Guido Bertolaso e dai tecnici della Regione Marche, guidati dall’assessore regionale Angelo Sciapichetti. E la soluzione alla fine sembra essere arrivata.

In mattinata sono stati visitati l’ex stabilimento Genny alla Baraccola di Ancona e l’Ente Fiera di Civitanova Marche, ma alla fine la scelta, per ragioni di tempo e di conformazione dello stabile, sembra cadere proprio sulla struttura ubicata nella provincia maceratese. Come spiega l’assessore Sciapichetti: «Risponde meglio di altre ai requisiti che stavamo cercando» e «se non ci sono impedimenti tecnici, come non sembrano emergere, la scelta sarà sull’Ente Fiera».

«La struttura è nuovissima e modernissima, ha già tutti gli allacci e basta fare una divisione degli spazi – spiega Sciapichetti -. Inoltre è vicina all’ospedale, all’autostrada e quindi facilmente raggiungibile. Abbiamo fatto un ragionamento con il Comune e il sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica è stato molto disponibile e va ringraziato per questo».

L’assessore spiega che i tempi di allestimento potrebbero essere «brevissimi» e che «pensiamo nel giro di 15 giorni dall’inizio dei lavori» di riuscire a completare la struttura, «speriamo anche prima». «Stiamo facendo una corsa contro il tempo perché dobbiamo intervenire il prima possibile». L’assessore regionale infine ringrazia gli imprenditori marchigiani per la «risposta importante che stanno dando in termini di donazioni, mostrando una grande generosità».