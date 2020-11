ANCONA – Renzo Marinelli, Andrea Putzu, Andrea Maria Antonini e Elena Leonardi. Sono loro i presidenti delle quattro commissioni consiliari permanenti, eletti a margine della seduta dell’Assemblea Legislativa odierna (9 novembre) nella quale sono stati designati anche i vice presidenti. Alla prima commissione – Affari istituzionali, cultura, istruzione, programmazione e bilancio – sono stati eletti presidente Renzo Marinelli (Lega) e vice Marta Ruggeri (M5s). Gli altri componenti dell’organismo sono Jessica Marcozzi (Fi), Nicola Baiocchi, Carlo Ciccioli (Fdi), Chiara Biondi, Andrea Biancani e Fabrizio Cesetti (Pd).

Investito del ruolo di presidente della seconda commissione – Sviluppo economico, formazione professionale e lavoro, affari europei e internazionali, settore primario – Andrea Putzu (FdI), mentre l’ex presidente dell’Assemblea Legislativa Antonio Mastrovincenzo (Pd) è il vice presidente. Presenti in commissione Giacomo Rossi (Civitas – Civici), Marco Ausili, Mirko Bilò, Mauro Lucentini (Lega), e gli ex assessori Manuela Bora (Pd) e Fabrizio Cesetti (Pd).

Antonio Mastrovincenzo intervenendo a margine della seduta ha posto l’accento sulla necessità di puntare sul tracciamento e sull’assunzione del personale per fronteggiare la pandemia di covid, al centro dell’odierna seduta. «Serve implementare il personale sanitario, con la stabilizzazione del personale precario, richiamando alle funzioni infermieristiche e assistenziali anche coloro che attualmente sono adibiti ad altre funzioni».

In terza commissione – Governo del Territorio, ambiente e paesaggio – è stato eletto presidente Andrea Maria Antonini (Lega) e vice Luca Santarelli (Rinasci Marche), gli altri componenti sono Giacomo Rossi (Civitas – Civici), Andrea Assenti, Pierpaolo Borroni (Fdi), Luca Serfilippi (Lega), Anna Casini e Micaela Vitri (Pd).

Presidente della quarta commissione – Sanità e politiche sociali – Elena Leonardi (FdI) mentre vice presidente è stata eletta Simona Lupini (M5s). Presenti in commissione Gianluca Pasqui (Forza Italia), Nicola Baiocchi, Carlo Ciccioli, Giorgio Cancellieri, Anna Menghi (Lega), Romano Carancini e Maurizio Mangialardi (Pd).

«Ci troviamo con una serie di carenze ormai strutturali che non può essere colmata in tre settimane o in un mese – dichiara Elena Leonardi – , l’impegno quotidiano è di responsabilità e lo chiediamo a tutti quanti, anche alle componenti di minoranza dell’Aula».

La consigliera regionale e vice presidente della quarta commissione sanità Simona Lupini ha dichiarato: «La salute delle persone non deve avere colore politico, ma deve vedere una squadra, una sinergia che porti a casa un risultato: siamo in un momento incredibilmente difficile per tutti, quindi è necessario che si lavori per i cittadini e per la loro salute».

L’insediamento avrebbe dovuto essere presieduto dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini che però oggi era assente ed è stato sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente Gianluca Pasqui.