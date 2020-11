Il governatore, non appena appreso l'esito del test della consorte, è subito rientrato a casa. Si trovava in Regione nel suo ufficio. «Mi sento bene»

ANCONA – Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli è in auto isolamento. «Nel pomeriggio di oggi mia moglie ha avuto un tampone positivo al Covid-19» ha annunciato con un post sulla sua pagina Facebook.

Il governatore lo ha appreso a metà pomeriggio mentre era al lavoro nel suo ufficio in Regione, ed è subito tornato a casa. «Non appena sono venuto a saperlo, sono tornato a casa e mi sono messo in autoisolamento in attesa di effettuare il tampone».

Sia il presidente che sua moglie al momento sono in buone condizioni di salute e non hanno sintomi, come spiega lui stesso dichiarando «mi sento bene».

Da quanto si apprende, la moglie di Acquaroli sembra si sia sottoposta ad un tampone di routine. Lo staff del presidente aspetta di sapere l’esito del test per poi procedere ad un eventuale tampone in caso di positività del governatore.