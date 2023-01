Maltempo nella zona a sud di Ancona, paura per il fiume Musone ingrossato

OSIMO – Tanta pioggia e paura anche a Osimo e Loreto, soprattutto per la situazione del fiume Musone, ingrossato. La Provincia di Ancona ha deciso di far chiudere al traffico, sia veicolare che pedonale, il ponte di via Cagiata sul fiume, quello della pista ciclopedonale Girardengo a Campocavallo di Osimo. Si tratta infatti di un punto critico dove il fiume negli ultimi tempi è esondando più volte creando gravi danni. È sorvegliato costantemente, visto l’innalzamento del livello dell’acqua.

Sempre nella vallata a sud di Osimo, non solo Campocavallo ma anche verso Padiglione e Passatempo si sono registrati diversi allagamenti nei terreni agricoli e in alcune strade, con i fossi colmi. Disagi alla viabilità per gli alberi crollati a terra a causa del vento. Due gli interventi per rimuovere le piante: uno, un cipresso, in via Molino Mensa oggi (23 gennaio) alle 9, caduto su una recinzione, e un altro verso le 11.30 in via Flaminia II, davanti alla casa di riposo Grimani Buttari a San Sabino. Lì il problema è più consistente per la grandezza dell’albero crollato in strada ma non ha per fortuna causato danni alle automobili in transito.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la polizia locale di Osimo perché via Flaminia II, la provinciale che collega Osimo a Castelfidardo, è rimasta di fatto bloccata dalla pianta. La circolazione è stata deviata. A Filottrano le vie Gamberara e San Giuliano sono state chiuse, Marinuccia e San Polo aperte ma allagate, come via Fiumicello. Infiltrazioni nelle scuole della città mariana, problema che il primo cittadino ha preso in carico.