Maltempo nel Piceno: danni e disagi ovunque, a San Benedetto cade un pino in mezzo alla strada

Intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai tecnici del Comune, per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza la zona

ASCOLI – Il maltempo che negli ultimi due giorni ha interessato le Marche ha creato disagi, ovviamente, in tutto il Piceno. Sia ad Ascoli che a San Benedetto del Tronto, infatti, molte strade hanno subito degli allagamenti, creando disagi alla circolazione delle auto. Alcuni movimenti franosi, seppur di lieve entità, hanno interessato le zone montane della provincia, dove i sindaci sono preoccupati qualora le piogge dovessero protrarsi anche per le prossime ore e per i prossimi giorni.

Gli interventi

I danni maggiori, il maltempo, li ha provocati in riviera. A San Benedetto, come detto, diversi gli allagamenti avvenuti in città nel corso della notte, mentre un albero è caduto nella pineta di viale Trieste. In questo caso, sono intervenuti gli operai del Comune per rimuovere il pino e, per fortuna, non ci sono stati danni, visto che non stava passando nessuno nei paraggi. Problemi anche al molo sud, con via Val Tesino nel quartiere Agraria di nuovo allagata. La protezione civile regionale aveva parlato, ieri, di rischio idrogeologico e la conferma è arrivate dalle numerose azioni dei vigili del fuoco che, tra la riviera e l’entroterra, sono dovuti uscire più volte dal comando provinciale di Ascoli e dalla sede del distaccamento sambenedettese per risolvere le varie problematiche.