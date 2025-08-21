Maltempo Pesaro, il sindaco Biancani limita la velocità su strada a 30 km/h fino a sabato

PESARO – Maltempo a Pesaro: il sindaco Andrea Biancani ha emesso un’ordinanza che dispone il limite di velocità a 30 km/h su tutto il territorio comunale fino a sabato 24 agosto alle ore 12.

La misura è stata adottata per motivi di pubblica incolumità, al fine di ridurre il rischio di incidenti stradali e consentire alle unità operative di intervenire in sicurezza per la pulizia delle strade. Dalle 22 di ieri sera – fino alle 3 di notte – erano all’opera diverse unità del Centro Operativo comunale, Protezione Civile comunale, Marche Multiservizi, Aspes, Polizia Locale e, chiaramente, i Vigili del Fuoco con tutti gli enti preposti. Gli interventi sono ripartiti in mattinata e continueranno anche nel pomeriggio di oggi. Il sindaco, assieme al presidente del Consiglio comunale con delega alla Protezione Civile, Enzo Belloni, e l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora hanno poi elencato alla stampa le azioni introdotte nelle ultime ore nelle zone più colpite in città che, ad oggi, dai primi rilevamenti, sembrano essere la zona Mare, le strade extraurbane e i borghi come Candelara, Ginestreto e Novilara. Tra i quartieri più colpiti anche Villa Ceccolini, Villa Fastiggi, la zona di via Solferino e via Gagarin che ieri sera sono state sgomberate nel giro di poche ore. Enel, attualmente, è al lavoro per ripristinare la linea elettrica nelle zone in cui, proprio a causa delle forti precipitazioni, si è interrotta.

Il Centro Operativo comunale conta 31 interventi in totale dalle 22 di ieri sera per la pulizia delle strade, la rimozione di alberi pericolanti e rami con ulteriori interventi di messa in sicurezza nelle arterie principali della città. Protezione Civile comunale – 17 interventi in totale dalle 22 di ieri sera per rimozione rami, ripristino rete fognaria (Case Bruciate, via Gradara, via Milano), riattivazione del generatore per assistenza sanitaria in via San Donato Ginestreto e interventi per rami in strada, anche a Candelara, Valle Tresole, strada Fonte Saiano. La Protezione Civile ha rimosso anche un albero pericolante in piazzale Falcone e Borsellino e ha sgomberato in poche ore via Gagarin da un grosso albero caduto su strada che bloccava il passaggio al traffico. Attualmente ci sono 5 squadre all’opera per tutta la giornata odierna. Marche Multiservizi – è in azione con 5 spazzatrici, 2 ragni e 20 uomini sul campo per l’emergenza. Le vie principali d’intervento sono state via Solferino, viale della Vittoria, via Roselli, via Romagnosi, via Pagani e ulteriori aree periferiche.

Sulle caditoie: dall’inizio della campagna, ne sono state pulite 14mila (più di 250 a settimana), questo ha permesso al Comune di limitare danni ingenti sulle strade e sui conseguenti allagamenti. Aspes – Si contano 25 interventi di cui 3 prese in carico, le unità sono partite in prima mattinata dalla zona Mare per sgomberare le strade dagli aghi dei pini e dai rami caduti. Polizia Locale – è rimasta operativa per tutta la notte nel coordinamento dell’attività del Centro Operativo e delle unità interessate. L’Amministrazione Comunale, per motivi di sicurezza, ha chiuso il Campo Scuola a causa di diversi rami caduti e pericolanti, verrà poi valutata in giornata la sua riapertura. Chiuse, al momento anche strada del Castagneto, strada di Montegranaro, strada Leccia. In giornata sono previsti ulteriori rovesci che, però, non risultano essere intensi come quelli precipitati ieri sera, ma si consiglia a tutti i cittadini la massima prudenza.