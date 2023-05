Maltempo Pesaro, 9 strade provinciali chiuse e 51 a senso unico alternato

PESARO – Altre tre strade provinciali si sono aggiunte nelle ultime ore alla lista delle arterie chiuse a causa dei danni del maltempo. Si tratta di sp 94 Monterolo, sp 81 San Paterniano e sp 98 Furlo Monte per dissesto. Si uniscono alle chiusure già disposte su sp 68 Monteguiduccio, sp 128 Montegrimano, sp 130 Valle di Teva, sp 67 Sassocorvaro, sp 9 Feltresca e sp 70 Piandicastello, mentre le altre 51 arterie danneggiate dal maltempo rimangono transitabili a senso unico alternato.

Resta l’appello della Provincia indirizzato a ciclisti e motociclisti: «In questi giorni è opportuno non frequentare le strade provinciali interessate dall’ondata eccezionale di maltempo. Gli sversamenti di fango che si stanno rimuovendo possono creare insidie e pericoli a causa dello scivolamento. In particolare sulla sp 44 Panoramica San Bartolo, solitamente molto frequentata, anche in vista del prossimo weekend», è la raccomandazione del presidente Giuseppe Paolini.