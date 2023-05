Maltempo Pesaro, 5 strade provinciali ancora chiuse, 55 a senso unico alternato: danni per 8 milioni

PESARO – Cinque strade provinciali ancora chiuse, 55 a senso unico alternato. Il bilancio del maltempo in provincia di Pesaro è ancora pesante. Tanto che la stima dei danni solo per le strade è di 8 milioni di euro.

Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini e il dirigente del Servizio Viabilità Mario Primavera hanno espresso un «ringraziamento sentito» alla prefetta di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco «per l’impegno, il senso civico, la profonda vicinanza ai cittadini e la sensibilità dimostrati nell’attività di coordinamento del Centro coordinamento soccorsi presso la Sala operativa integrata, presieduta in costante collaborazione con le istituzioni, le forze dell’ordine e della sicurezza, la protezione civile».

Sono cinque le strade provinciali ancora chiuse (sp 81 San Paterniano, sp 98 Furlo Monte, sp 68 Monteguiduccio, sp 128 Montegrimano, sp 70 Piandicastello), mentre le altre 55 arterie danneggiate dal maltempo rimangono transitabili a senso unico alternato. Il presidente Paolini ha parlato di 7-8 milioni di danni solo per le strade provinciali, ma la stima è in aggiornamento.

«Abbiamo assistito – hanno sottolineato in una lettera – a una mobilitazione straordinaria di tutte le forze preposte all’ordine e alla sicurezza. La straordinaria condizione di maltempo – caratterizzata da precipitazioni intensissime e localizzate, mareggiate e vento – ha provocato esondazioni, allagamenti in aree urbane e extraurbane, frane, interruzioni stradali nel territorio. La Provincia ha impiegato tutto il proprio personale e le risorse a disposizione per ripristinare nel minore tempo possibile le condizioni minimali di funzionalità. Grazie al prezioso coordinamento attuato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, la situazione è sempre stata tenuta sotto controllo e gestita in modo impeccabile con massima attenzione, efficacia e competenza. Rivolgiamo inoltre un particolare ringraziamento per l’impegno profuso a tutti i volontari, ai dipendenti dell’Ente e alle ditte incaricate degli interventi di ripristino più urgenti della viabilità che con abnegazione e impegno hanno assicurato una presenza costante e continua, rappresentando un punto di riferimento insostituibile per la comunità».