Maltempo a Osimo, Musone “sorvegliato speciale”

OSIMO – Sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza della pista ciclopedonale Girardengo a Campocavallo di Osimo. L’esondazione del fiume per il maltempo dello scorso 15 settembre aveva divelto la recinzione che divideva la ciclabile dal laghetto comunale, a sua volta straripato. Per settimane il Comune ha vietato con un’ordinanza apposita il transito in quel tratto di pista che da qualche giorno vede al lavoro gli addetti della ditta Coser, come conferma l’assessore all’Ambiente Michela Glorio: «Stanno mettendo in sicurezza il lago con una rete arancione ed una palificata dietro, in modo che regga per qualche mese. E stanno portando via la melma dal percorso per renderlo fruibile a tutti». A primavera è previsto un nuovo cantiere per installare una recinzione definitiva, più rigida e con uno spazio aperto sotto che consenta all’acqua di defluire in caso di nuove esondazioni. Riguardo quella zona, il Comune ha recentemente deciso di evitare la realizzazione del ponte ciclopedonale a San Domenico e di dirottare i 300mila euro nel progetto definitivo appena approvato per realizzare un’oasi naturale nel laghetto comunale che costeggia la ciclabile. Quelle risorse quindi saranno utili sia per rimettere in sicurezza il lago rovinato dall’esondazione sia per installare una recinzione in linea con le indicazioni Pai e realizzare aree ludiche e picnic sul lato ovest ed est del lago una volta drenate le acque e sistemati gli argini, aprendo finalmente l’area alla fruizione degli utenti.

Il maltempo di questi giorni

Il maltempo di questi giorni ha fatto mantenere l’allerta alta ma il peggio è stato evitato e i primi lavori di messa in sicurezza non sono stati resi vani. Sono state ore di apprensione quelle trascorse sabato pomeriggio (10 dicembre) a Campocavallo. Era tanto il timore che la pioggia torrenziale e continua facesse esondare nuovamente il fiume Musone all’altezza del ponte di via Cagiata, già danneggiato e chiuso a dicembre scorso. Anche per questo, grazie al Coc aperto dall’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e di protezione civile hanno presidiato a lungo il fiume, assicurando che fosse tutto sotto controllo.

Il sindaco Simone Pugnaloni ha detto: «È in dotazione da alcuni anni una app a disposizione dei miei concittadini con la quale possono essere avvertiti in tempo reale delle condizioni meteo in città, in particolar modo nelle situazioni di criticità elevate. Tale app permette di avere notizia non solo in merito al Comune di Osimo ma per tutti i Comuni d’Italia, cosicché se un osimano è in viaggio in un altro territorio può, in tempo reale, essere avvisato delle condizioni avverse in quella città dove è diretto. A questa informativa, Sua Eccellenza il Prefetto ha ringraziato per la buona pratica esposta dal nostro Comune ed ha rivolto un invito alla Regione a prendere la nostra app come base di partenza per costruirne una uniforme per tutta la Regione. Questo intervento mi ha fatto immensamente piacere perché ha un significato per me speciale rappresentando testimonianza viva dell’attenzione che da sempre l’Amministrazione comunale rivolge alla sua comunità relativamente alle attività di Protezione civile».