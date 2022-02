PESARO – L’ondata di maltempo che, dalla serata del 25 febbraio sta imperversando sulle Marche, sta creando non pochi disagi anche nel pesarese dove vento e pioggia, accompagnati da un sensibile abbassamento delle temperature, hanno messo sotto scacco numerose zone.



In provincia di Pesaro-Urbino i Vigili del Fuoco sono stati chiamati agli straordinari per i tanti interventi effettuati: oltre 30 nella notte appena trascorsa, un’altra trentina nell’arco della giornata del 26 febbraio. Si tratta nello specifico di piante a terra, rami pericolanti ma anche di qualche impalcatura ‘traballante’ a causa del vento, tra cui una presente nei pressi della caserma di Pesaro che si è quasi staccata: i pompieri hanno provveduto a ripristinare la situazione.



Neve, pioggia e vento forte, dopo un periodo di clima piuttosto mite, hanno fatto precipitare la provincia di Pesaro e Urbino nel profondo dell’inverno, nonostante la presenza già di alberi in fiore. Il vento, oltre i 70 km/h, ha abbattuto alberi soprattutto lungo la costa mentre la neve fino a 10 cm ha fatto capolino ad Urbino e nel Montefeltro, creando non pochi disagi alla circolazione stradale. Unica nota positiva, la pioggia caduta, pari a 26,8 mm: visto il periodo di anormale siccità si tratta di un aiuto prezioso per l’agricoltura.