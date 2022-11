Le iniziative per le festività natalizie prendono il via in molte città della regione. Non mancheranno anche concerti, come quello di Claudio Baglioni, spettacoli teatrali e festival del gusto

MARCHE- Una magica atmosfera natalizia avvolge le Marche nella prima settimana di dicembre. Dopo l’accensione in questo weekend di alberi e luminarie in città come Ancona e in borghi come Candelara, questa settimana le iniziative per le festività natalizie prendono il via anche in altre località della regione. Mercatini, luci, attrazioni e iniziative originali riempiono di felicità i bambini e richiamano visitatori da tutte le Marche e non solo . Dal 27 novembre al 4 dicembre, oltre agli eventi natalizi, da non perdere concerti, spettacoli teatrali e festival del gusto.

Gli appuntamenti legati al Natale

Oggi, domenica 27 novembre, il Natale si accende a Senigallia (AN) con l’albero e il presepe in Piazza Roma, i mercatini con le tipiche casette di legno al Foro annonario e la pista di pattinaggio in Piazza del Duca. A Torre di Palme, frazione di Fermo, vietato mancare all’evento “Aspettando il Natale… Torre d’Avvento” in programma questa domenica. Una magica giornata con caccia al tesoro, laboratori per bambini, mercatini, a spasso con Rudolph, fabbrica dei giocattoli e alle 16:30 accensione dell’albero di Natale. A Staffolo (AN) sabato 3 e domenica 4 dicembre appuntamento con il Villaggio di Natale. Per la gioia dei più piccoli ci saranno la casa di Babbo Natale con i suoi elfi, la casa del Grinch, il laboratorio creativo e poi, mercatino natalizio, vari punti di ristoro con specialità artigianali, spettacoli e intrattenimento.

Sabato 3 dicembre alle 17:30 a Macerata splenderà l’albero di Natale in Piazza della Libertà e si potrà pattinare sulla pista di ghiaccio. Contemporaneamente si accenderanno tutte le luminarie installate in città dando ufficialmente il via alle iniziative per le festività natalizie. Anche a Civitanova Marche (MC) il 3 dicembre alle 18:30 appuntamento con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza XX settembre e delle luminarie. Invece a San Severino Marche (MC) domenica 4 dicembre inizia “L’incanto del Natale” con mercatini, musica, spettacoli dal vivo, degustazioni, laboratori, tombolate, presepe vivente ed eventi. Domenica prossima alle 18 in Piazza del Popolo la grande cerimonia di apertura con l’accensione delle luminarie e l’apertura della Casa di babbo Natale.

In provincia di Pesaro e Urbino continuano gli appuntamenti de “Il Natale che non ti aspetti”. Il 3 dicembre a Barchi assolutamente da non perdere la suggestiva passeggiata notturna verso il Lago Delle Rose per l’accensione dell’albero. (Partenza ore 17.00 dal Parcheggio attiguo al Cimitero di Barchi e si consiglia di portare una torcia). A Frontone il 4, l’8 e l’11 dicembre, all’interno del castello i bambini potranno incontrare Babbo Natale, consegnargli la propria letterina e partecipare a laboratori artistici. All’interno del castello si svolge anche il mercatino natalizio con artigiani, commercianti e hobbisti del territorio, castagne e vin brulé, musica soffusa. Per le vie del borgo non mancheranno giochi, momenti di animazione e spettacoli, punti di ristoro. Orario: dalle 11 alle 19:30, costo biglietto 4 euro (gratuito bambini fino ad 8 anni).

Sabato 3 dicembre Urbino inaugura i mercatini di Natale e le Vie dei Presepi. Percorrendo con una cartina le vie e i vicoli del centro storico, scaricabile anche con QR code, si potranno vedere centinaia di piccoli e grandi presepi dislocati tra vetrine, palazzi, chiese e finestre. I pezzi di maggior rilievo sono ospitati invece presso l’Oratorio delle Cinque Piaghe e quello di San Giuseppe (dove si trova il presepe in stucco a grandezza naturale del 1500, il più antico del mondo, scolpito in una stanza che sembra una finta grotta), entrambi in via Barocci, e presso la Chiesa di San Domenico in piazza Rinascimento. Costo biglietto 2 euro, gratis under 14.

Gli eventi

Al Teatro Sanzio di Urbino venerdì 2 dicembre alle ore 21 va in scena la commedia “Figlie di Eva” con Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cuccinotta e Michela Andreozzi. A Falconara (AN), oggi, domenica 27 novembre, ultimo appuntamento con “See Food, il mare in tavola”. In Piazza Mazzini stand gastronomici di mare, laboratori per adulti e per bambini, show cooking e gustosi itinerari alla scoperta delle cantine marchigiane. Il 4 dicembre ad Ancona torna il Gran Mercato del Pià al Piano San Lazzaro. Ci saranno bancarelle di artigiani e creativi, produttori e agricoltori, collezionisti, vinili, fumetti e giocattoli, abbigliamento vintage, antiquariato e modernariato, artisti e musica, street e truck food. Sempre domenica 4 dicembre, a Tolentino (MC) in Piazza della Libertà c’è il “Cappelletto Fest” con laboratori didattici per bambini, degustazioni di cappelletti e live band. Infine, questa settimana Claudio Baglioni sarà nelle Marche con il suo tour “Dodici note solo 2022/2023. La prima tappa è a Fabriano martedì 29 novembre alle 21 al Teatro gentile, il 30 novembre alle 21 sarà invece al Teatro delle Muse di Ancona, mentre il 2 dicembre alle 21 salirà sul palco del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno.