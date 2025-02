Macerata: videosorveglianza, IA e privacy, agenti della Polizia locale in formazione

Opportunità non solo per acquisire competenze tecniche legate alla videosorveglianza e all'uso delle nuove tecnologie, ma anche per comprendere le implicazioni etiche e legali del loro utilizzo

MACERATA – Molti i partecipanti al corso di formazione “Videosorveglianza Urbana Integrata tra IA e Privacy”, organizzato dal Comune e dalla Polizia locale di Macerata, che si è svolto questa mattina 25 febbraio all’Auditorium della Biblioteca Mozzi Borgetti.

Dopo l’introduzione del Comandante Danilo Doria, a dare il benvenuto ai presenti è stato l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna che ha brevemente ripercorso le fasi che hanno portato al piano di videosorveglianza attualmente in vigore in città.

«L’importanza della privacy e del rispetto delle norme del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) nella videosorveglianza non può essere sottovalutata – afferma il Comandante Danilo Doria -. Solo adottando un approccio responsabile e trasparente, si può garantire un utilizzo etico della tecnologia, proteggendo allo stesso tempo i diritti fondamentali delle persone. La videosorveglianza, se ben gestita, può non solo migliorare la sicurezza ma anche rafforzare la fiducia della comunità, dimostrando un impegno serio per la protezione dei dati personali».

I relatori Stefano Manzelli, coordinatore del gruppo di ricerca www.ricercaintegrata.it, e Gabriele Di Donato, direttore commerciale del gruppo Andreani, sono intervenuti si temi chiave quali “L’evoluzione normativa e l’impatto sulla gestione della videosorveglianza urbana”, “L’intelligenza artificiale nei sistemi di sicurezza e il rischio di sorveglianza massiva”, “Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per una gestione trasparente ed efficace dei dati personali” e “Il bilanciamento tra sicurezza pubblica e diritti fondamentali dei cittadini”.

Il corso di formazione su videosorveglianza integrata urbana, incentrato sull’uso dell’intelligenza artificiale e sulla gestione della privacy, per gli intervenuti ha rappresentato un’opportunità preziosa, non solo per acquisire competenze tecniche legate alla videosorveglianza e all’uso delle nuove tecnologie, ma anche per comprendere le implicazioni etiche e legali del loro utilizzo. La formazione ha fornito strumenti pratici per implementare sistemi di videosorveglianza in modo responsabile, bilanciando le esigenze di sicurezza con la necessità di proteggere la privacy dei cittadini.

L’integrazione dell’IA nei sistemi di videosorveglianza ha suscitato un grande interesse. Gli agenti hanno potuto apprendere come queste tecnologie possano migliorare l’efficacia delle operazioni di polizia, facilitando l’identificazione di comportamenti sospetti e migliorando la reattività di fronte a situazioni di emergenza. Tuttavia, la formazione ha anche messo in luce il rischio di un uso improprio di tali tecnologie e la necessità di un monitoraggio costante.

Sotto il punto di vista della privacy sono state esplorate le normative vigenti e le best practice per garantire che la sorveglianza urbana non oltrepassi i confini dell’accettabilità sociale.

Il nuovo corso di formazione ha rappresentato per gli agenti della Polizia locale un altro momento di crescita professionale e personale, dotandoli delle competenze necessarie per affrontare le sfide contemporanee senza compromettere i valori fondamentali della privacy.