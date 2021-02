Macerata, smantellata organizzazione criminale. Spacciava eroina ai tossicodipendenti

MACERATA – Nelle prime ore del mattino di sabato scorso (13 febbario) al culmine di una complessa attività di indagine coordinata dal Procuratore Giovanni Giorgio, i poliziotti della Squadra Mobile, guidati dal Commissario Capo Matteo Luconi, hanno iniziato ad eseguire 13 misure di custodia cautelare in carcere. Ad emetterle il gip Bonifazi presso il Tribunale di Macerata. Nei guai 13 cittadini extracomunitari, tutti di nazionalità nigeriana, responsabili, in concorso tra loro, di spaccio di eroina, ceduta ai tossicodipendenti, a Macerata, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2017 e il mese di ottobre 2020.



L’indagine ha origine da mirati servizi per reprimere il traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, dai controlli effettuati dai poliziotti della Squadra Mobile su strada, nei parchi, nelle aree verdi della città, nei luoghi più frequentati dai giovani, nel corso dei quali sono stati sequestrati modesti quantitativi di eroina.



L’individuazione di tutti i singoli episodi di spaccio, effettuata attraverso opportune indagini dalla Squadra Mobile, ha permesso di ricostruire la rete dello spaccio nella città di Macerata: svariate cessioni di eroina fatte dai 18 cittadini nigeriani, di cui 13 destinatari delle misure di custodia cautelare in carcere e 5 denunciati all’A. G. in stato di libertà.



Tutti gli spacciatori sono senza fissa dimora sul territorio nazionale. L’indagine condotta dai poliziotti della Squadra Mobile si è sviluppata anche attraverso l’effettuazione di molteplici servizi di appostamento e di pedinamento, che hanno consentito di ricostruire il modus operandi degli spacciatori. Ognuno, dislocato autonomamente sul territorio, riforniva più tossicodipendenti. Gli spacciatori venivano subito rimpiazzati, dopo un determinato periodo di “attività” con connazionali provenienti da altre province. Questo per eludere i controlli e le indagini.



Nel corso dell’operazione sono state eseguite anche mirate perquisizioni domiciliari, col supporto di operatori dei reparti Prevenzione Crimine e dell’Unità Cinofili della Questura di Ancona, nei siti ritenuti di interesse investigativo.

Tra gli spacciatori già catturati sabato scorso in esecuzione del provvedimento del gip, c’è anche il cittadino nigerino arrestato in flagranza di reato il giorno prima per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, dopo un rocambolesco inseguimento in auto.

Il soggetto – una volta notato il personale della Questura ha ingoiato 14 ovuli di eroina, avendone spacciato uno – in precedenza – ad un tossicodipente.