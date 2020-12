Macerata, screening di massa presso il centro fiere di Villa Potenza

Al via il 18 dicembre, prenotazioni possibili telefonicamente o online dal 16. La partecipazione è su base volontaria e gratuita. Ecco come funziona

MACERATA – Venerdì 18 dicembre partirà lo screening di popolazione sul Covid-19 per tutti i residenti del comune di Macerata presso il centro fiere di Villa Potenza. Il servizio di screening sarà attivo dal 18 al 23 dicembre, dalle 8 alle 20.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto approvato dalla Regione Marche che mira ad intercettare in modo rapido la maggior parte dei soggetti positivi e portatori di virus allo scopo di consentirne l’isolamento ed evitare per quanto possibile il contagio nei confronti della restante popolazione Covid-free.

La partecipazione allo screening con test antigenico rapido è su base volontaria e gratuita ed interesserà, in questa prima fase, i residenti del comune di Macerata.

Sono escluse dallo screening le persone attualmente in malattia per qualsiasi motivo, i minori di 6 anni, chi è già stato positivo al Covid-19 , chi è attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario e chi esegue regolarmente i test per motivi professionali.

Per accedere al servizio sarà necessario esibire la tessera sanitaria e il modulo di richiesta di accesso al test scaricabile anche dal sito www.asur.marche.it alla sezione news.

Qualora il test risulti positivo, il soggetto sarà prontamente richiamato per effettuare il tampone molecolare di conferma e sarà posto in isolamento domiciliare con le raccomandazioni relative ai comportamenti da adottare.

Per eseguire lo screening di massa saranno impiegati operatori del Volontariato, della Protezione civile, delle forze dell’ordine nonché personale dell’Area Vasta 3 per la parte sanitaria.

Per coordinare gli accessi scaglionati sul posto, al fine di rispettare il distanziamento sociale, il comune di Macerata, fortemente impegnato nella realizzazione dell’iniziativa, curerà il relativo percorso prevedendo la possibilità di prenotarsi per effettuare il test.

Ecco quando è possibile effettuare la prenotazione telefonica, ai numeri 0733 1848593 – 0733 1848595 – 0733 1848597: mercoledì 16 dicembre, dalle ore 12 alle 18; giovedì 17 dicembre dalle ore 8 alle 18; venerdì 18 dalle 8 alle 18; sabato 19 dalle 8 alle 18; domenica 20 dalle 8 alle 18; lunedì 21 dalle 8 alle 18; martedì 22 dalle 8 alle 18; mercoledì 23 dalle 8 alle 18.

La prenotazione online è attiva da mercoledì 16 dicembre dalle ore 12 sul sito del Comune di Macerata.