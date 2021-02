Macerata, San Valentino sfida il freddo. Tour romantici per la città

MACERATA – San Valentino a Macerata sfida il freddo e, per gli innamorati più temerari, il Comune ha organizzato una serie di appuntamenti per vivere questa festa in maniera sicura e nel rispetto delle regole anticontagio. Già da oggi pomeriggio, in viale Trieste, sarà aperto il chiosco dell’amore in cui sarà possibile trovare oggetti di artigianato artistico realizzati dall’associazione Amanuartes. Sempre dal chiosco le coppie potranno partire per una passeggiata nella storia e nell’arte tra le vie della città, accompagnati da poesie e letteratura romantica.

Una festa non sarebbe completa senza un’adeguata offerta enogastronomica per cui, alla scoperta del centro storico, si unirà la possibilità di far vivere un po’ di romanticismo anche a tavola, con delle proposte per tutti i gusti e tutte le tasche. Sei i ristoranti che aderiscono al progetto: si potranno scegliere aperitivi, apericena e menù gourmet preparati con amore, da consumare in loco in sicurezza o da asporto, proposti da Di Gusto, Centrale.Eat, Il Casolare, Hops&hope, Verde Caffè e l’Osteria dei fiori. Macerart&tour arricchisce la proposta culinaria con una sorpresa personalizzata e unica da dedicare al proprio partner, creata dalle mani sapienti di Amanuartes. Sono previsti sconti per chi sceglie anche di vivere l’esperienza dei tour romantici per le vie della città.

E per chiudere la giornata un selfie romantico con lo scorcio della città: la foto più romantica, inviata macerartetour@gmail.com, potrà ricevere un premio. Per info e prenotazioni scrivere a macerartetour@gmail.com, o inviare un messaggio, anche tramite whatsapp, ai numeri 347/1760893 e 348/3176783.