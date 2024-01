Macerata, il report dell’attività svolta dalla Polizia locale nel 2023

303 gli incidenti stradali rilevati. Corso Matteotti, via Mozzi, via don Minzoni e viale Leopardi le strade in cui si sono verificate le maggiori violazioni al codice della strad

Videosorveglianza, il progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga LifeAddicted. Never Drive when you are high, la sicurezza urbana in tutte le sue sfaccettature e le manifestazioni hanno caratterizzato l’anno appena trascorso.

Sono queste, infatti, le principali direttrici lungo le quali si è dipanata l’attività della Polizia locale nel corso del 2023 presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli, dell’assessore alla Sicurezza e al decoro urbano Paolo Renna, e illustrata dal comandante Danilo Doria e dai vice comandanti Fabrizio Calamita e Fiorenzo Fiorani.

«Un bilancio, quello inerente all’attività della Polizia locale – afferma il sindaco Sandro Parcaroli – che ci rende orgogliosi e grati. Gli sforzi e l’impegno che ogni giorno il Comando mette in campo per assicurare la sicurezza di tutti, unita alla presenza capillare sul territorio e all’attenzione verso le esigenze della cittadinanza, fanno della nostra Polizia locale un fiore all’occhiello dell’Amministrazione comunale di Macerata. Sono convinto che gli sforzi e l’impegno di tutti gli agenti per garantire alla città vivibilità e salvaguardia si moltiplicheranno e per questo ringrazio tutti».

«Un ringraziamento va al Corpo della Polizia locale che opera ogni giorno in prima linea al servizio della nostra comunità rispondendo e operando in maniera puntuale alle necessità e alle esigenze dei cittadini – afferma l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna -. Come sempre la sicurezza urbana continua a essere il nostro obiettivo principale e per questo il lavoro e l’impegno della Polizia locale, anche nel 2023, si è concentrato sulle attività che hanno consentito di assicurare benessere alla città. Abbiamo puntato, e continueremo a farlo, sull’incremento della videosorveglianza con l’implementazione delle telecamere arricchendo il sistema esistente, Un sistema che ci consente di tutelare al meglio la sicurezza e allo stesso tempo di verificare la dinamica di incidenti, di prevenire episodi incresciosi fungendo da deterrente, di intervenire in tempo reale e anche di supportare attività di investigazione».

«Lo scenario che ha visto operare la Polizia locale nel 2023 ci ha visto impegnati, oltre che nell’attività ordinaria propria del Corpo, anche su tante altri fronti. La sicurezza urbana nell’anno appena trascorso è stata incentrata sul nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana, sull’impegno contro le forme di dipendenze fra i giovani che ci ha visto protagonisti nel proseguimento delle attività del progetto ‘Scuole sicure’ ma anche su quello nuovo #Lifeaddicted, sul supporto e l’organizzazione delle numerose manifestazioni e degli eventi che hanno visto protagonista la città, sull’infortunistica con i relativi rilievi stradali – interviene il comandante Danilo Doria -. A questo bisogna aggiungere tutte le situazioni che quotidianamente gli agenti della Polizia locale si trovano a dover affrontare, che sono tante e le più disparate ma mi sento di affermare che i risultati ottenuti e il bilancio che posso trarre è senz’altro positivo e conforme agli obiettivi che l’amministrazione comunale ci ha dato».

Tessuto e coesione sociale

Sul fronte tessuto e coesione sociale, il numero degli accertamenti anagrafici effettuati sono stati 2.193 pari al 5,37 % della mutazione della popolazione. Sui 40.835 residenti (19.679 maschi, 21.156 femmine) la popolazione universitaria è stata quantificata indicativamente in 10.000 studenti.

Segreteria e Gestione del Comando

Le richieste di intervento pervenute alla Centrale operativa del Comando sono state 5.210 e nel 92% dei casi ha visto l’intervento della pattuglia con risoluzione positiva della situazione.

Le pratiche inerenti alla ZTL eseguite dall’APM sono state 3.705 mentre quelle rilasciate dalla Polizia locale 450, 50 i trattamenti sanitari obbligatori e A.S.O. eseguiti, 32 i minori stranieri non accompagnati affidati ai centri di accoglienza, 162 gli atti relativi al ritrovamento di oggetti smarriti, 20 i corsi di educazione stradale nelle scuole cittadine, 76 le relazioni di servizio, 46 le rilevazioni di incidenti stradali con uso esclusivo della videosorveglianza.

Per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi 34 sono stati i report mensili inerenti al vigile di quartiere (Sforzacosta, Piediripa e Villa Potenza), 93 i servizi serali compresi quelli di controllo nelle serate di movida, 24 i servizi presso altri Corpi, 40 antidroga nell’ambito del progetto “Scuole sicure”.

Verbali e contenziosi

Le violazioni al Codice della strada sono state 15.770, 10.818 le infrazioni rilevate dalla Polizia locale, 3.831 dall’Apm e 1.121 dai Servizi Generali Giulioni. Le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze emesse ammontano a 265, 70 i veicoli sequestrati per assenza di assicurazione obbligatoria e aggiornamento del Servizio Informatico Veicoli.

Le dotazioni del sistema di videosorveglianza comprendono 206 telecamere di cui 56 OCR, 144 osservazioni di contesto di varie tipologie e 1 mobile, con concentrazioni specifiche nei punti strategici del territorio comunale. Importante anche il software per la gestione delle immagini, strumento molto utile ai fini degli incidenti stradali ma anche per qualsiasi altra tipologia di indagine.

Circa i controlli sulla circolazione stradale i servizi effettuati con l’uso delle telecamere OCR sono stati 41 e le violazioni accertate 289, con autovelox 8 e infine con telelaser 50.

Sempre grazie all’uso della strumentazione OCR (telecamere fisse e mobili) e telelaser 74 sono stati i verbali per circolazione senza assicurazione, 286 per circolazione con veicolo non sottoposto a revisione e 208 per mancato rispetto ai limiti di velocità.

La fascia oraria con il maggior numero di verbali effettuati è quella che va dalle 10 alle alle 11.59 del mattino. I verbali infatti risultano essere 3.540.

Per quanto riguarda le soste irregolari i verbali emessi per veicoli in sosta in area riservata a residenti 894, 190 per sosta in area carico/scarico, 33 su passaggi pedonali, 99 su aree per disabili e 63 soste su marciapiedi.

Per ciò che concerne i controlli su documenti le carte di circolazione ritirate sono state 28, le patenti di guida 45.

Mobilità e sicurezza urbana

Nel corso del 2023 il Comando della Polizia locale ha rilasciato 505 concessioni di occupazione suolo pubblico per lavori, 41 nulla osta per manifestazioni varie, 121 invece sono state le ordinanze.

Viabilità, infortunistica, Polizia giudiziaria

Gli incidenti stradali rilevati sono stati in totale 303, 138 con feriti e 2 mortali, 251 nel centro abitato (82,82%) – le strade in cui si sono verificate le maggiori violazioni al codice della strada sono state sono corso Matteotti (1.683), via Mozzi (1.323), via don Minzoni (986) e viale Leopardi (746) – e 52 fuori dal centro abitato (17,17%), le segnalazioni alla Prefettura per l’applicazione di provvedimenti cautelari di sospensione della patente 81, 492 le richieste di accesso agli atti relativi agli incidenti stradali.

Per quanto riguarda le informative all’Autorità giudiziaria 21 hanno riguardato gli articoli 589 bis/590 bis del codice penale (lesioni personali stradali gravi), 29 per guida in stato di ebbrezza, 7 per fuga/omissione di soccorso, 31 le persone denunciate per altri reati.

Tutela ambientale

Le violazioni accertate in materia di rifiuti/raccolta differenziata sono state 70, gli interventi per inconvenienti igienico sanitari ed ecologici 5, 25 i posizionamenti della videocamera per il controllo dell’abbandono dei rifiuti, controlli edilizia vari 65, verbali di accertamento violazioni sulla detenzione del cane 69 mentre i controlli dei detentori sulla conduzione del cane sono stati 225.