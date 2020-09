Macerata, prime udienze all’ex scuola Pannaggi. L’avvio dopo il sopralluogo dell’Asur

MACERATA – Ieri mattina nelle aule ricavate al piano terra dell’ex scuola Pannaggi alle spalle del Palazzo di giustizia, sono state celebrate le prime udienze civili.

La partenza ufficiale viene dopo un iter tutt’altro che semplice, segnato da interessi contrastanti: quelli del Tribunale che necessitava di nuovi spazi per ospitare sia i processi civili sia gli uffici quando partiranno i lavori di rimozione dell’amianto dai pavimenti del Palazzo di giustizia, quelli degli studenti del Convitto Nazionale “G. Leopardi” – e con loro della Provincia di Macerata – ospitati temporaneamente nell’ex scuola Pannaggi dopo che la sede del Convitto è stata dichiarata inagibile a seguito del terremoto e che quest’anno, con il distanziamento dovuto al Covid 19, rischiavano di non avere spazi a sufficienza per poter tornare tutti in classe. Alla fine, dopo mesi di incontri e scontri, la soluzione era stata trovata e l’accordo era stato firmato. Martedì scorso l’ultimo passaggio, con il sopralluogo effettuato dal Dipartimento di prevenzione dell’Asur che ha ritenuto i locali idonei anche in relazione alle misure di contenimento del Covid 19.

Così da ieri nei quattro spazi a disposizione del Tribunale sono state allestite le aule 5, 6, 7, 8 assegnate per i mesi autunnali e invernali, ai magistrati onorari della Sezione civile che prima celebravano le udienze nelle loro stanze al 5° e al 6° piano del Palazzo di giustizia, ma che sono troppo anguste per garantire il distanziamento interpersonale di un metro. Così, l’aula 5 è stata assegnata al got Sergi, l’aula 6 ai giudici Fazzini e Mosconi, l’aula 7 ai giudici Silenzi e Angelini e l’aula 8 ai got Caldarello e Properzi. Per garantire la sicurezza è stato istituito, come per il Tribunale, un servizio di vigilanza armata con metal detector portatile anche all’ingresso delle aule dislocate all’interno dell’ex scuola Pannaggi.