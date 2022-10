Macerata, presentato il calendario storico dell’Arma: protagonista la natura

MACERATA – È stato presentato questa mattina al comando provinciale dei carabinieri di Macerata l’edizione 2023 del calendario storico dell’Arma, un vero e proprio gioiello per appassionati e collezionisti, ma non solo, basti pensare che solo in provincia di Macerata sono circa 6.000 le copie richieste.

Il colonnello Nicola Candido

L’edizione presentata, la 90°, «è ricercatissima – ha spiegato oggi il comandante provinciale, il colonnello Nicola Candido – con una tiratura di quasi un milione e 200mila copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue. Quest’anno è dedicato alla natura, in particolare alla tutela dell’Ambiente. La caratteristica delle tavole è partire da un elemento caratteristico dell’Arma che si fonde con un elemento legato alla natura o al contrasto di reati ambientali. Il tema della natura – ha proseguito il colonnello – ci riporta a quella che è una delle prerogative dell’Arma: siamo la forza di polizia ambientale più grande al mondo incorporando anche i carabinieri Forestali».

Le tavole artistiche, realizzate dall’azienda grafica Armando Testa, sono accompagnate da 12 storie di impegno e tutela ambientale firmate da uno storyteller d’eccezione: il giornalista e scrittore Mario Tozzi. Primo ricercatore del Cnr, geologo e divulgatore scientifico, il celebre conduttore radiotelevisivo ha raccontato gli eventi, le attività e i progetti dell’Arma dei carabinieri in modo rigoroso e coinvolgente. Non solo. Per la prima volta nella storia del calendario storico dell’Arma dei carabinieri, l’edizione 2023 evolve in un progetto artistico integrato con un completo ecosistema digitale che comprende un sito web dedicato www.calendario.carabinieri.it e un’opera d’arte Nft. Il sito consente di fruire online i contenuti del calendario 2023 in maniera interattiva, con un livello esperienziale molto intuitivo che, attraverso lo scroll infinito, riprende il gesto fisico della sfogliabilità, adattandola in maniera nativa al linguaggio digitale.

Il maggiore Giorgio Picchiotti, comandante della Compagnia di Macerata

Accanto al calendario storico 2023 è stato presentato anche il formato da tavolo e il planning. Il primo è dedicato al tema “Borghi più Belli d’Italia”, piccole gemme arroccate fra gli scorci più suggestivi del Belpaese. Mese per mese, immagini con carabinieri ritratti in uno dei tanti borghi che ricamano l’Italia, restituiscono un quadro d’autore fatto di geografia, architetture preziose e uniforme. Marzo è dedicato a Montelupone, novembre a Corinaldo. L’intero ricavato della vendita di questo calendarietto da tavolo è devoluto all’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri.

L’offerta editoriale si conclude con il planning da tavolo, anche questo incentrato sulla natura e dedicato alle molteplici attività svolte dal Comando unità forestali ambientali e agroalimentari (Cufa), per il ripristino e l’uso sostenibile delle risorse presenti nell’ecosistema terrestre. Protagonista del planning 2023 è Castelluccio di Norcia. Come è accaduto per i precedenti planning dell’Arma, anche stavolta il ricavato sarà devoluto ad un nosocomio pediatrico e quest’anno il beneficiario è l’Ospedale dei bambini “Vittore Buzzi” di Milano.