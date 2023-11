Macerata, Premio Cambiamenti: 38 startup si sfidano per la finalissima di Roma

MACERATA – Premio Cambiamenti, si sfidano le migliori startup. Per la prima volta da quando è stato istituito, la finale interregionale del Premio CNA per le migliori startup si svolgerà in provincia di Macerata. La location scelta è il cine-teatro Cecchetti di Civitanova, la data da salvare in calendario quella di sabato 25 novembre, ore 10.

«Con ben 6.394 startup iscritte, il Premio Cambiamenti ha stabilito il suo nuovo record. 1.132 le imprese candidate che sono state selezionate per concorrere. Un successo – ha detto Fabrizio Ramadori, delegato di CNA Macerata – non solo per il numero assoluto di partecipanti ma anche per la qualità delle idee imprenditoriali». Nella finale interregionale di Civitanova saranno 38 le startup innovative di Marche ed Umbria a presentarsi e sfidarsi per un posto nella finalissima nazionale di Roma e per gli altri premi: «Un segnale di vivacità – sottolinea con entusiasmo il funzionario CNA – che ci fa ben sperare per il futuro del nostro territorio».

Questo l’elenco completo dei concorrenti: Andaco Srl, Arte in Legno Snc, BM Diagnostics, BWell Srl, Callisia Srl, Cambiaverso Srl, Camelot Srl, Chocolate for Family, City Up Srl, Colleverde Sas di Cangiotti Carlo e C., Coriariis, Daniele Pettarelli, Discover Marche di Anastasia Nicu, Elettrica Wave Srl, E-Mod, Fact Nutrition, Fedemorgana Atelier e Academy, Fonderia Bucci Snc, Gaia Segattini Knotwear S.B. Srl, Golden Age, Happiness for Future, Il Giardino dei Colori, Ilaria Cichetti – Montessori Home Reorganizer, Jgin, Le Dolci Torte di Cinzia, Meet My Company Srl, Mimmotti Federico, Monia – Sartoria Italiana di Monia Bastianelli, Myo Estetica e Benessere, Ricky Off di Riccardo Capozucca, S&M Euformula, SVNv di Samantha Vanni, Tombola Anconetana, Top Italy Srls, Vallesina Bio S.B., Agricola Srl, Waldgang Srl, Wallovely, Zavi Diffusione Srls.

Saranno 4 invece le imprese della provincia di Macerata a concorrere per la finale nazionale: «Hanno superato la prima fase e sono approdate alla finale interregionale – spiega Fabrizio Ramadori – Arte in legno di Tolentino che produce arredamenti e design da interni su misura, Daniele Pettarelli di Cingoli che progetta soluzioni innovative per produttori di macchinari, Happiness for Future di Macerata che è una startup innovativa che offre formazione e consulenza strategica su benessere e welfare, Zavi Diffusione srls di Recanati che produce oggetti decorativi e manufatti artigianali in resina argentata”.