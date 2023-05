Macerata, perde il controllo dell’auto e si ribalta: conducente all’ospedale

MACERATA – Pauroso incidente nella prima serata del 13 maggio lungo la provinciale Rotelli, a Macerata. Per cause ancora in fase di accertamento un automobilista avrebbe perso il controllo della sua vettura: una carambola durante la quale la vettura si è ribaltata riportando ingenti danni.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere l’uomo che è stato così stabilizzato dai sanitari e trasferito all’ospedale cittadino. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica; sembrerebbe che nessun altro mezzo sia rimasto coinvolto nello schianto.