MACERATA – Paolo Cristiano è il nuovo segretario generale del Comune di Macerata. Di origini napoletane, 56enne e laureato in giurisprudenza, Cristiano è iscritto all’ordine degli avvocati e prenderà servizio a maggio a seguito di una convenzione che il Comune del capoluogo ha stretto con Tolentino dove il 56enne ricopre la stessa carica dal 2017. Cristiano, nello stesso anno e per un breve periodo, svolse sempre a Macerata le funzioni di segretario generale pro tempore come indicato dal Ministero dell’Interno, in attesa della nomina di Claudia Tarascio.

Il neo segretario generale lavorerà a Macerata quattro giorni a settimana: martedì, mercoledì, giovedì e sabato. Cristiano è stato componente del consiglio di Amministrazione dell’agenzia regionale umbra per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali. È stato inoltre segretario a Plesio, Introbio e Patruro nel comasco e a Preci e Corciano in provincia di Perugia. Successivamente ha svolto le mansioni di segretario generale a Gubbio e Orbetello, in Toscana. È stato membro del nucleo di valutazione e responsabile del settore gare e appalti in diversi comuni. Nel 1997 è stato coordinatore delle attività amministrative susseguenti agli eventi sismici a Preci. Il 56enne è consulente di vari enti e relatori a importanti meeting e convegni ed esperto di sistemi gestionali e direzionali integrati per favorire l’innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni.

«Con grande piacere do il bentornato a Paolo Cristiano che il comune di Macerata ritrova dopo la breve esperienza di qualche anno fa – il saluto del primo cittadino Romano Carancini -. Ho scelto il dottor Cristiano per la piena fiducia che si è conquistato sul campo nel breve periodo in cui ha prestato attività a Macerata, grazie alla competenza, alla capacità di relazione con la struttura amministrativa e infine, ma non per ultimo, per il suo tratto umano perfettamente coerente con lo spirito di servizio che in ogni dipendente pubblico deve prevalere. Voglio infine esprimere un ringraziamento anche al sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, con il quale condivideremo la professionalità del dottor Cristiano per un breve periodo».