MACERATA- Tecnologia ibrida e sostenibilità ambientale. È la nuova Panda Hybrid Launch Edition presentata in anteprima dalla concessionaria Menchi a Macerata. L’evento di lancio (domenica 23 febbraio) ha richiamato moltissime persone che hanno affollato incuriosite l’autosalone di via Cluentina a Piediripa. Tolto il telo e scoperta l’auto green, in tanti hanno chiesto informazioni e sono saliti a bordo per studiarne i dettagli. In mostra nell’esclusivo color verde rugiada anche la 500 Hybrid Launch Edition, già svelata precedentemente al pubblico.

Le due vetture targate Fiat hanno un motore 3 cilindri più efficiente supportato dalla tecnologia mild hybrid da 12 V che permette di ridurre emissioni e consumi. Una tecnologia che fornisce assistenza durante la fase di accelerazione, alimentata da una batteria agli ioni di litio che si ricarica durante le fasi di frenata e decelerazione, senza alcuna necessità di alimentazione esterna. Inoltre, gli interni “Seaqual” contengono plastica riciclata dai mari. Insomma una serie speciale ispirata alla bellezza della natura e alla grandezza degli oceani e il tutto ad un costo accessibile.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione green in casa Fca che si sposa perfettamente con la filosofia di Menchi, impresa da sempre attenta alla sostenibilità. L’azienda ha infatti deciso di adottare anche marchi come Toyota e Mitsubishi, leader nelle tecnologie hybrid e nell’elettrico. Non solo. Nel 2011 ha installato un impianto fotovoltaico sul tetto e nel parcheggio antistante l’autosalone è presente una colonnina per la ricarica elettrica delle vetture.

L’incontro in concessionaria quindi, è stato anche occasione per parlare del tema della sostenibilità. A tutti i presenti è stato offerto un aperitivo ed è stata donata una piantina.

L’amministratore delegato Alessandro Menchi

Noi di Centro Pagina, accompagnati dall’A.D. Alessandro Menchi, abbiamo fatto un giro sulla nuova Panda Hybrid Launch Edition per testare le sue potenzialità e scoprire il mondo della tecnologia ibrida.