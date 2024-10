A Macerata concluse le operazioni di collegamento del sottopasso di via Roma 

MACERATA – A nemmeno cinque mesi dall’avvio dei lavori di livellamento del terreno del sottopasso di via Roma, si sono concluse oggi, 11 ottobre, le operazioni di collegamento dello stesso con la foratura completa del tunnel. Presenti, questa mattina, nell’area di via Roma, il sindaco Sandro Parcaroli, il Commissario Straordinario Sisma 2016 Guido Castelli, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori, il dirigente comunale Tristano Luchetti e la ditta che sta realizzando l’opera.



L’intervento è stato avviato – in sinergia con RFI per quanto riguarda questa prima parte – con il livellamento del terreno asportandone una parte per realizzare lo spazio dove sono state posizionate le palificazioni. Oggi si sono concluse le operazioni di scavo che hanno permesso di realizzare il collegamento completo del sottopasso. A seguire si procederà con gli interventi relativi alla sede stradale.



«Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e mio personale, fin dal nostro insediamento, quattro anni fa, abbiamo avuto tra le principali priorità di governo l’eliminazione del passaggio a livello di via Roma, un’opera attesa da anni dai cittadini maceratesi e non solo – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Con un grande lavoro di squadra e grazie alla sensibilità del Commissario Castelli, abbiamo reso possibile quello che per anni è stato un sogno e che, tra pochi mesi, diventerà un’infrastruttura importante che darà beneficio alla viabilità e alla vivibilità di Macerata”.

«Il sottopassaggio di via Roma è un’opera che la città attende da decenni – ha continuato il Commissario Straordinario Sisma 2016 Guido Castelli -. Essere qui oggi a testimoniare un momento chiave dei lavori è per tutti noi motivo di orgoglio. Raccogliamo i frutti di una grande sinergia che ha unito tutti i livelli istituzionali: dal Governo, alla Struttura Commissariale, alla Regione fino al Comune. Grazie al Presidente Francesco Acquaroli, con cui già da assessore regionale condivisi l’importanza di finanziare questo intervento e al sindaco Sandro Parcaroli che con determinazione ha lavorato per questo risultato. Il sisma è stato un dramma da cui possiamo rialzarci, lavorando insieme per il bene delle nostre comunità».



«La luce in fondo al tunnel testimonia il grande lavoro fatto in questi mesi – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori -. Impresa, Comune e Rfi stanno dando prova di quanto sia importante lavorare insieme con professionalità e collaborazione per raggiungere obiettivi strategici. Ci prendiamo qualche ora per apprezzare l’opera e poi subito al lavoro per completarla».

Il progetto

L’intervento è stato inserito tra quelli strategici della Regione Marche, durante l’Assessorato dell’attuale Commissario alla Ricostruzione Post Sisma 2016 Guido Castelli, dando piena attuazione alla visione di sviluppo della Regione che vede le infrastrutture di collegamento come elementi fondamentali per il rilancio sociale ed economico del territorio. Il progetto – il cui importo dei lavori è di oltre 8 milioni di euro finanziati, per 7,5 milioni da parte del PNC Sisma gestito dalla Struttura commissariale e la parte restante da RFI – vede coinvolti il Comune di Macerata, la Provincia di Macerata, Rete Ferrovie Italiane, l’Ufficio speciale della ricostruzione della Regione Marche e l’Anas e permetterà di eliminare il passaggio a livello al chilometro 30+294 della linea Civitanova – Albacina che insiste nella nevralgica arteria del capoluogo.



L’altezza del sottopasso sarà di 5 metri per permettere ai mezzi pesanti e di soccorso di percorrerlo. La sezione della carreggiata sarà quella del tipo “strada urbana di quartiere E” con larghezza complessiva utile di 12 metri: due corsie da 3,5 metri per trasporto pubblico locale, due banchine da 0,5 metri, un marciapiede da 1,5 metri e uno da 2,5 metri utilizzabile anche come pista ciclabile. Rispetto al progetto originario, è stata diminuita la pendenza longitudinale in modo da rendere più agevole la circolazione anche in condizioni metereologiche critiche.