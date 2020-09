Macerata, cambio al vertice della Guardia di Finanza: il Colonnello Falco è il nuovo Comandante provinciale

MACERATA- Il Colonnello Ferdinando Falco è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Macerata. Dopo cinque anni di servizio a Macerata, il Generale di Brigata Amedeo Gravina lascia il servizio attivo, dopo una lunga carriera intrapresa nel 1985.

Questa mattina, nella sede del Comando Provinciale di viale Indipendenza si è svolta, alla presenza del Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza, il Generale di Divisione Fabrizio Toscano, la cerimonia di avvicendamento. Presenti anche i Comandanti dei Reparti dipendenti e delle articolazioni interne e una rappresentanza delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Macerata e di Civitanova.

Il nuovo Comandante provinciale Ferdinando Falco

Cinquantaseienne, napoletano, coniugato con tre figli, il Colonnello Ferdinando Falco ha frequentato i corsi ordinari di Accademia ed è titolato “Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia (t.SFP)”. Laureato in Giurisprudenza, Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e Scienze Internazionali e Diplomatiche, ha svolto attività di docenza presso gli Istituti di Istruzione del Corpo ed altri enti ed è stato membro di numerosi gruppi di lavoro e commissioni a livello Centrale. Conoscitore della lingua inglese è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Nel corso della carriera, l’ufficiale superiore ha ricoperto numerosi incarichi di comando e di alta responsabilità. Prima di raggiungere la sede di Macerata ha prestato servizio a Roma come Comandante del II Gruppo e del 6° Nucleo Operativo Metropolitano. È insignito delle onorificenze di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, della “Medaglia Mauriziana”, della “Medaglia d’oro di lungo comando” e della “Croce d’oro per anzianità di servizio”. Inoltre, ha ricevuto, dal Corpo, numerosi riconoscimenti di ordine morale, a testimonianza di brillanti operazioni di servizio condotte in materia di lotta all’evasione fiscale e di contrasto alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti e al contrabbando.

«Sono arrivato qui il 26 agosto per il periodo di affiancamento con il Generale Gravina – ha detto il nuovo Comandante della Guardia di Finanza -. Ho avuto modo di conoscere il Prefetto il giorno successivo e ho anche partecipato a una serata di Musicultura. In questi giorni ho anche visitato i reparti territoriali; quello di Civitanova, di Porto Recanati e di Camerino. Ora iniziamo questa nuova avventura con i migliori propositi».