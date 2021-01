Macerata, bilancio del Natale: oltre 35mila persone raggiunte con gli eventi online

MACERATA – Sono oltre 35mila le persone raggiunte attraverso gli eventi social organizzati dal Comune di Macerata durante il periodo natalizio. Un Natale che ha dovuto fare i conti con la pandemia e con l’impossibilità di eventi in presenza e dal vivo. Sono state invece oltre 23mila le visualizzazioni sui canali Youtube del Comune e dei partner e quelle relative alla mostra dei presepi allo Sferisterio grazie ai tour virtuali.

«Abbiamo cercato di valorizzare al meglio tutti gli angoli della città, consapevoli delle restrizioni anti contagio che tutti dobbiamo continuare a rispettare in attesa dell’arrivo del vaccino per tutta la popolazione – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. In maniera sobria e con un grande lavoro di squadra abbiamo voluto offrire alla comunità un Natale comunque partecipato la cui magia ha attraversato il centro storico come le frazioni. Un ringraziamento a tutti gli attori che sono scesi in campo in questo periodo difficile con gesti di solidarietà e generosità che mi auguro abbiano seguito anche nel progetto di crowdfunding che abbiamo appena lanciato grazie al lavoro del vice sindaco e assessore Francesca D’Alessandro, “Il Cuore Grande di Macerata”, attivato per sostenere le famiglie in difficoltà che hanno subito una sostanziale riduzione del reddito a causa dell’emergenza».

«In questo particolare periodo natalizio l’Amministrazione comunale ha offerto spazi di qualità online che coinvolgessero le realtà culturali di Macerata e ha valorizzato luoghi che fino a ora non erano stati esaltati come meritano: penso all’importante lavoro dell’assessore Silvano Iommi per la realizzazione della Mostra dei Presepi nella Galleria delle Antiche Botteghe dello Sferisterio – ha detto l’assessore Katuscia Cassetta –. Purtroppo non è stato possibile organizzare spettacoli, incontri e attività in presenza e la speranza è che tutte le realtà della città possano essere coinvolte in futuro in un lavoro unanime e di massima sinergia».

«Siamo molto felici che, per la prima volta dopo anni, l’Amministrazione è riuscita a ottenere la massima collaborazione da tutti i commercianti offrendo anche spazi espositivi gratuiti come il progetto della “vetrina virtuale” curato dall’assessore Andrea Marchiori – ha detto l’assessore Laura Laviano -. Ogni commerciante ha fornito infatti il proprio prezioso contributo: chi abbellendo con gli alberelli i due corsi principali e le vie laterali partecipando così anche al decoro della città chi, invece, ha deciso di donare una somma per contribuire al progetto di crowdfunding “Il Cuore Grande di Macerata”. Insieme all’assessore Paolo Renna si è deciso che l’Amministrazione comunale si occuperà – per chi non ne avesse le possibilità – di ripiantare gli alberelli natalizi in alcune aree verdi della città».

«Come già ribadito in più occasioni è stato un Natale diverso ma non perso – ha aggiunto l’assessore Riccardo Sacchi -. La città, nel rispetto della sobrietà richiesta da questo difficile periodo, è stata decorata e allestita con luminarie e alberi; l’auspicio è che il prima possibile si possa tornare a godere di appuntamenti ed eventi in presenza».