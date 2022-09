Macerata, affluenza al 70,49%; il centro destra vince e Fratelli d’Italia è il primo partito

MACERATA – La provincia di Macerata è seconda per l’affluenza al voto con il 68,68%, dopo quella di Pesaro e Urbino con il 69,25%. Sono stati 237.166 i cittadini della provincia di Macerata chiamati alle urne per le elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Di questi 115.077 uomini e 122.089 donne. L’affluenza però è diminuita del 6,6%. L’affluenza a Macerata è stata invece pari al 70,49%.

La candidata Elena Leonardi, coordinatrice di Fdi è stata la più votata e viene così eletta nel collegio senatoriale di Marche Sud. Leonardi con la coalizione di Centrodestra ha avuto il 44,1% dei voti mentre alla coalizione di Centrosinistra con Mirella Gattari vanno il 27,2% delle preferenze. Roberto cataldi per il Movimento 5 stelle ha registrato l’11,6%. Fabio Urbinati (Centro), il 9,3%; Andrea Spalletti, Italexit, il 2,8%; Elena Compagnucci (Sinistra), 1,6%; Filippo Pannelli, Antisistema, 1,3%; Danilo Berardi, Comunisti Italiani, 0,9%; Giulia Venturini, Antivaccinisti, 0,6%; Cristiana Di Stefano, Antigreenpass, lo 0,5%.

Per la Camera l’assessora regionale alla Cultura Giorgia Latini (Lega), prevale sull’ex rettore di Unicam Fulvio Esposito (centrosinistra) a Macerata.

Nel Comune di Macerata, Fratelli d’Italia ha avuto il 28,82% delle preferenze, il Partito democratico il 19, 85% dei voti; Alleanza Verdi sinistra 3,85%; Movimento 5 stelle 10,96%; Lega Salvini al 6,93%; il partito comunista italiano 0,80%.