Macerata, sono 35.907 gli elettori chiamati ad esprimersi sui cinque referendum

MACERATA – Saranno 35.907 gli elettori maceratesi, di cui 17.073 uomini e 18.834 donne, che potranno votare nei 44 seggi allestiti in città.

Le schede che riceveranno sui referendum hanno i seguenti colori:

scheda di colore rosso per il referendum n. 1 : abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; scheda di colore arancione per il referendum n. 2 : limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;

: limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale; scheda di colore giallo per il referendum n. 3 : separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

: separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati; scheda di colore grigio per il referendum n. 4 : partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;

: partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte; scheda di colore verde per il referendum n. 5: abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Macerata, ecco dove sono i seggi

1 – 2 Biblioteca comunale – piazza Vittorio Veneto 2, 3 -4 – 5 – 20 Istituto salesiano “Don Bosco” – viale Don Bosco 55, 6 – 23 Edificio scolastico -via Panfilo 42/48, 7 – 8 – 9 Edificio scolastico -via Panfilo 42/48, 10 – 11 Edificio scolastico – via E. Rosa 3, 12 – 13 Edificio scolastico – via Pace 4, 14 – 15 Circolo Acli – via Galasso da Carpi 2/b, 16 – 17 Edificio comunale – via Verdi 10/a, 18 – 19 Ex Seminario vescovile – via Cincinelli 4, 21 – 22 Istituto salesiano “Don Bosco” – viale Don Bosco 55, 24 – 25 – 29 Scuola media “D. Alighieri” – viale Giorgio Maria Pagnanelli 2, 26 – 27 – 28 Edificio scolastico – via F.lli Cervi 40 – 42, 30 -31 – 32 – 33 Edificio scolastico – via Spalato 147, 34 -35 – 36 Edificio scolastico – via Cardarelli 30, 37 – 38 – 39 Edificio scolastico Villa Potenza – via dell’Acquedotto n. 18, 40 – 41 Edificio comunale ex circoscrizione Sforzacosta – via Peranda 44, 42 – 43 Circolo Acli Piediripa via Volturno 103, 44 – Ospedale generale provinciale (sezione ospedaliera) – via Santa Lucia 4.

A proposito di seggi, da sottolineare che con provvedimento della Commissione elettorale circondariale, è stata spostata in via d’urgenza l’ubicazione dei seggi 6-7-8-9-23 dall’ex Mattatoio sito in via Panfilo 13/a e 15 alla limitrofa scuola primaria Salvo D.Acquisto che si trova in via Panfilo 42/48.

La nuova sede dista dalla precedente poche decine di metri ed è immediatamente visibile da quella precedente, fatto che ridurrà al minimo il disagio degli elettori.

I seggi saranno aperti nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle 7 alle 23. Lo spoglio delle schede avverrà immediatamente dopo la chiusura del seggio.

Si ricorda che per poter votare l’elettore dovrà esibire la tessera elettorale, insieme a un documento di riconoscimento. In caso di smarrimento della tessera, potrà essere richiesto un duplicato all’ufficio Elettorale (viale Trieste, 24 tel. 0733.256268/269/405/420) aperto venerdì 10 giugno dalle 8 alle 18, sabato 11 giugno dalle 9 alle 18 e domenica 12 giugno dalle 7 alle 23.

Coloro che hanno difficoltà di deambulazione per raggiungere i seggi potranno avvalersi del servizio di trasporto a cura della Croce verde. Il servizio va prenotato telefonando al numero 0733.260260 e sarà prestato nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 12 e le 15 e le 19.

L’elettore può trovare informazioni dettagliate per l’esercizio del diritto di voto sull’ubicazione delle sezioni e sul rilascio delle tessere elettorali anche online nel sito del Comune www.comune.macerata.it dove verranno forniti anche i dati di affluenza alle urne che verranno registrati alle 12, alle 19 e alle 23 e i risultati dello scrutinio.