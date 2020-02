Macerata 2020, nuova riunione nel centrodestra con i tre possibili nomi dei candidati

Attesa per venerdì 14 febbraio un'altra riunione tra i rappresentanti del centrodestra. La Lega farà le proposte che saranno poi valutate insieme ai candidati

MACERATA – Nei giorni scorsi un po’ di “maretta” aveva attraversato le file del centrodestra (in particolare Lega e Fratelli d’Italia) che ancora sta cercando di trovare la quadra per scegliere il nome del candidato sindaco alle prossime elezioni comunali previste per la fine di maggio. Motivo del contendere era stata la proposta della candidatura a sindaco del consigliere comunale del Carroccio Andrea Marchiori, un nome che “non era andato a genio” agli azzurri.

Terminata ieri sera (martedì 10 febbraio) una nuova riunione dei rappresentanti dell’opposizione che, a breve, dovrebbero arrivare a un accordo per il nome del candidato sindaco. Nome che, come stabilito dai leader nazionali di Lega e Fratelli d’Italia, arriverà (salvo colpi di scena) dalle file del Carroccio.

Ieri sera la Lega, dopo una lunga discussione con gli alleati, si è assunta la responsabilità di riportare dei nuovi nomi, sembrerebbero tre, al tavolo di confronto nella prossima riunione che si terrà venerdì 14. Nessuna candidatura dunque è stata ancora vagliata ma tra due giorni i rappresentanti locali del centrodestra discuteranno sulle personalità che verranno proposte dai membri del Carroccio.

Insomma sembra che (per ora) nel centrodestra il sereno sia tornato a splendere dopo la tempesta. L’opposizione, nei prossimi giorni, dovrebbe quindi arrivare a un accordo sul nome del candidato da proporre come sfidante al vincitore delle primarie del PD che si svolgeranno domenica 16 e che vedono in lizza Narciso Ricotta, Stefania Monteverde, Luciano Pantanetti e David Miliozzi.