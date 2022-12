Lupi nel Pesarese: nuovi avvistamenti a ridosso delle case. Il racconto da Mondolfo

PESARO – Proseguono gli avvistamenti di lupi o cani selvatici nell’alto Pesarese. Dopo il blitz avvenuto a Gradara dove una donna si è trovata accerchiata da un branco di svariati esemplari (poi messi in fuga dal marito), nuove segnalazioni ora arrivano da Pesaro, più precisamente da Cattabrighe, nel quartiere Vismara, dove alcuni esemplari si sarebbero spinti fino al portone di una casa almeno due volte nell’ultima settimana: il primo episodio lunedì, nel primo pomeriggio, il secondo martedì nella mattinata presto.

Vista la distanza non eccessiva con Granarola di Gradara, facile ipotizzare che si sia trattato dello stesso branco. Il gruppo si sarebbe spinto nella zona e ridosso alle abitazioni in cerca di cibo: nella casa sono presenti diversi animali da cortile o compagnia che vengono lasciati solitamente liberi di scorrazzare; diversi di loro non si trovano più. Altro avvistamento, risalente a pochi giorni prima, aveva riguardato due esemplari a spasso per Gabicce.

Avvistamenti non certo rari anche nelle campagne di Mondolfo dove già mesi fa un residente ne raccontava la presenza come se il fatto non rappresentasse certo un’eccezione: «Leggiamo sui giornali degli ultimi avvistamenti in provincia: nella zona dove abito con la mia famiglia avvistarli al crepuscolo è oramai la norma; all’inizio sono spariti alcuni gatti: ora i cani non li lasciamo mai all’aperto da soli dopo una certa ora… non voglio fomentare l’allarmismo: non viviamo certo nel terrore però qualcosa negli ultimi anni è cambiato vista la presenza degli animali selvatici nella zona, lupi compresi».