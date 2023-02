JESI – Una luminosità che parte dalla cute e crea effetti di movimento e naturalezza fino alle punte. Ma non chiamatele “meches”, perché la tendenza in fatto di capelli per la stagione 2023 è quella del balayage. Le novità partono proprio dalla testa. La nuova tecnica di colorazione che arriva direttamente dalla Francia, permette di avere un look naturale, come “baciato dal sole” proprio per gli effetti luminosi creati dalle schiariture, che partono sottili dalla cute per accentuarsi sulle punte.

Un metodo anti-ricrescita straordinario che è diventato must nel salone “Jes Parrucchieri hair care contouring” di Stefano Lillini, in viale della Vittoria a Jesi. Professionista della bellezza femminile, Stefano Lillini ha iniziato l’attività a 23 anni nel 1983 dopo aver immagazzinato esperienza, curiosità e competenze nei migliori saloni della zona. Un occhio sempre rivolto alla moda, ai luoghi in cui questa nasce, viene plasmata e si contamina, Lillini punta alla continua ricerca della novità, del prodotto migliore, dell’avanguardia. «Il mio obiettivo è sempre garantire standard di bellezza inappuntabili», ci spiega mostrandoci una vasta gamma di prodotti, maschere, shampoo e trattamenti. Non solo parrucchiere, ma ricercatore. Docente di taglio alla MOA, la scuola per parrucchieri trampolino di lancio di quanti vogliono investire il proprio futuro in questo affascinante settore (e anche autore di due libri sul taglio), Lillini è in continuo, frenetico movimento di idee ma anche di energie.



«Alla base di tutto c’è ancora oggi la passione, la stessa del primo giorno – racconta – che si accompagna al metodo e alla curiosità. Ho frequentato moltissimi corsi di aggiornamento all’estero, affiancando grandi hair stylist nazionali e internazionali, la formazione è uno strumento essenziale ma deve essere costante, una continua ricerca. Londra resta sempre la mia fonte di ispirazione, il mio punto di riferimento artistico». Cosmopolita e frizzante, la capitale londinese rappresenta il luogo ideale dove la creatività incontra e nobilita lo stile. E alla creatività, Lillini accompagna sempre la sua spiccata sensibilità personale che rende ogni trattamento, ogni seduta e ogni appuntamento in salone, una piacevole ricerca della migliore versione di sé stesse, senza stress, ansie e timori.

Stefano Lillini

Capelli: ecco le tendenze 2023

Ecco perché è proprio Stefano Lillini a dettare il mood del momento, tra colori e tagli. «La nuova tendenza è quella del balayage, una colorazione che conferisce naturalezza, luminosità e movimento al capello – spiega – il colore dell’anno sarà il rosso, grande protagonista con i suoi effetti naturali, dal più caldo al ramato, bellissimo anche per un balayage sul castano o addirittura sul nero. Per il capello biondo, l’ispirazione è un mix di sfumature dal dorato vaniglia per rispettare la struttura dei capelli (effetto blond life baby) fino ai toni freddi per le amanti dell’ice cold blond. Per le castane, ideali le sfumature in movimento di tonalità in rilievo e profonde date dalle nuances cioccolato, brunette calde e dorate, ma anche fredde creando punti luce naturali sul viso».



Tagli

È l’anno del bob cut, dello shoggy bob e del chin bob. Le parole d’ordine sono effetto naturale, destrutturato, spettinato, pratico. Attenzione, non il bob iconico e ordinato di Raffaella Carrà per intenderci: anzi, parliamo di un bob corto, anche con frangia a tendina, ma con scalature interne ed esterne «fino ad arrivare con scalature e tagli mullet, insomma parliamo di favolosi tagli destrutturati internamente ed esternamente con scalature innovative, tecniche dei click-clack ed elastic ball, che ho inventato io per dare volume sulla cute e movimento alle ciocche. Per chi ama invece i capelli lunghissimi, sarà l’anno delle scalature piene e voluminose».



Il brand

Dal 2020 tutta l’esperienza di Stefano Lillini è riuscita a convergere nell’Accademia per Parrucchieri che ha voluto identificare nel brand “Jes Parrucchieri-Hair Care Contouring”. Jes come Jesi, la sua città. Jes come «sì, voglio trovare la versione più bella di me stessa con l’aiuto di Stefano Lillini e del suo team». «Jes Parrucchieri mi identifica – conclude – per rendere ogni donna la versione più bella di sè stessa non è sufficiente armeggiare con forbici, phon, piastre e prodotti, ma servono maestria, abilità e conoscenza. Serve arte. Da Jes non semplici tagli, colori, schiariture ma autentiche prove di abilità con un’unica, vera finalità: la soddisfazione della cliente. Molti hair stylist amano parlare di “hair contouring”, finendo per banalizzare un concetto che, invece, è alla base del vero lavoro di un parrucchiere, che consiste nel creare soluzioni di bellezza per valorizzare il cliente».



I prodotti

Costante l’attenzione ai migliori prodotti e trattamenti. Tra la nuova gamma a base di acido ialuronico, c’è anche la linea “Biotherapy” realizzata in collaborazione con l’Università di Camerino. Shampoo, maschere, lozioni, creme a base di acido ialuronico che ristruttura e chiude le cuticole del capello, fortificandolo e dando lucentezza. «La collaborazione con l’Università di Camerino per questi prodotti è nata due anni fa – conclude Lillini – mentre stavo cercando nuovi prodotti naturali, attenti all’ambiente e capaci di importanti benefici per le mie clienti. Ho trovato questa realtà, estremamente attenta alle normative europee, con una qualità del prodotto eccellente. Vado anche a fare corsi da loro, tanto credo in questa realtà».