Esordio amaro a Faenza per la Luciana Mosconi, sconfitta dai padroni di casa per 77-64. Buon avvio dei dorici, poi però è emersa la forza dei romagnoli capaci di rimontare e vincere

FAENZA – Buona la prima… ma per Faenza. La Luciana Mosconi nell’arco di pochi giorni perde ancora con la Raggiosolaris Faenza. Era successo a Lignano Sabbiadoro in occasione delle Final eight per la Supercoppa, si è ripetuto ieri sera – 2 ottobre – a Faenza nel giorno del debutto in campionato.

Diciamocela tutta, dopo il buon precampionato non è l’inizio che auspicava coach Coen. Alla fine è finita 77-64 per i padroni di casa che hanno sofferto le iniziative doriche nei primi due periodi (15-19), (34-37). Poi, dopo l’intervallo, le cose sono state rimesse in ordine a danno della truppa anconetana (51-44), (77-64). Un passo falso, ma appunto è solo l’avvio.