Lotteria Italia, è un pensionato osimano il vincitore dei 20mila euro

OSIMO – Si è presentato ieri pomeriggio nella tabaccheria Balestrieri il vincitore del premio da 20mila euro della Lotteria Italia 2020. Si tratta di un pensionato di 65 anni residente a Osimo.

«Lo conosciamo – spiega il titolare della ricevitoria Marco Balestrieri – ogni tanto viene da noi per acquistare un “Gratta e Vinci”, è un signore molto simpatico e voleva informazioni sulle modalità di riscossione del premio. Ci ha ringraziato e ha confidato che questa è la prima volta che gli capita di vincere». Pur non essendo la vincita che “cambia la vita”, 20mila euro possono comunque far comodo. «Siamo contenti che il vincitore sia un pensionato osimano», ha dichiarato il titolare della tabaccheria di Corso Mazzini, già baciata dalla fortuna in passato con importanti vincite al SuperEnalotto e “Win for Life”.



Per ritirare il premio della Lotteria Italia bisognerà ora presentare il tagliando vincente (serie M, numero 425049) agli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’ufficio Premi di Lotterie Nazionali a Roma. Il pagamento avverrà entro 30 giorni.