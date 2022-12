“Loreto splende”, presentato il calendario natalizio della città mariana

LORETO – È stato chiamato “Loreto splende” il calendario di Natale della città mariana, un nome e al tempo stesso un auspicio in questi tempi in cui non si rinuncia all’atmosfera natalizia ma il pensiero corre anche verso chi è in difficoltà. Il pensiero e i fatti visto che, contestualmente alla presentazione del programma delle festività, l’Amministrazione Comunale ha approvato anche uno stanziamento di un fondo da 40mila euro destinato alle utenze domestiche delle famiglie più in affanno.

«Abbiamo fatto una scelta importante – dichiara il sindaco Moreno Pieroni –. Il Natale è un momento particolare dell’anno in cui occorre mettersi soprattutto in ascolto delle necessità di chi ci è vicino, quindi accanto ad un programma natalizio ricco di tantissime iniziative, è stato anche dato un segnale forte e concreto di aiuto, affinché le festività possano essere più serene per tutti. Significativa è stata, quest’anno, la grande partecipazione di tante realtà di Loreto alla finalizzazione degli eventi, come i comitati di quartiere, la Pro Loco, l’Associazione dei commercianti e degli artigiani che hanno davvero dimostrato un grande senso di appartenenza alla città. A tutti loro va il nostro grazie». Il calendario messo a punto dall’Assessorato alla Cultura prevede infatti una serie di iniziative a misura di ogni tipo di pubblico, che si snoderanno ininterrottamente dall’Immacolata all’Epifania. «Sono davvero felice perché questo calendario è la dimostrazione concreta di come la cultura possa avere tante facce – afferma l’assessore alla Cultura Francesca Carli – declinandosi in eventi di alto spessore artistico, come i concerti di Natale dell’Accademia Arte lirica di Osimo previsto sabato 17 dicembre e quello del 30 dicembre della Fisorchestra Marchigiana, solo per citarne due, ed eventi a misura di famiglie e bambini come la Christmas walking family, la camminata dello spirito del Natale nel centro di Loreto ispirata al racconto di Dickens, i laboratori natalizi per bambini e il villaggio di Natale».

Il programma

Il programma si sviluppa nel centro storico, estendendosi anche a piazza Leopardi così da coinvolgere anche questa area di accesso alla città. Significativo lo spirito di collaborazione con i quartieri e le associazioni lauretane, che hanno permesso di offrire una proposta trasversale. Il programma natalizio di Loreto è stato realizzato anche grazie al supporto della Loreto Multiservizi e delle due Fondazioni cittadine Opere laiche e Carilo ed ha visto la partecipazione attiva dell’Assessorato alla Famiglia guidato da Daniela Romanini e dell’Assessorato ai rapporti con i quartieri nella persona del Consigliere delegato Elisabetta Guazzaroni. Il via ufficiale sarà, come da consuetudine, in occasione dell’Immacolata e del lungo weekend delle festività patronali della Venuta (il 10 dicembre si celebra la Madonna di Loreto). Si comincia dunque giovedì 8 dicembre con l’apertura della Casa di Babbo Natale alle 17 in piazza Leopardi e quindi con la scenografica accensione dell’albero di Natale in Piazza della Madonna, alle 19: un abete alto 29 metri donato dalla città di Andalo ed addobbato con oltre un chilometro e mezzo di luminarie, quest’anno, più sobrie in risposta al caro-energia, con una riduzione del 40 per cento, ma non per questo meno suggestive.