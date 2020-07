Loreto come un set: girata la puntata dei “Viaggi del cuore” di Rete 4

Nel fine settimana è stata ospite la troupe di Rete 4 per registrare la nota trasmissione condotta da don Davide Banzato. Il programma sarà messo in onda la prima domenica di settembre

LORETO – Il centro di Loreto con la sua basilica è diventato un set a cielo aperto. Su iniziativa dell’amministrazione comunale, per tutto il fine settimana appena terminato (17-19 luglio), è stata ospite a Loreto la troupe di Rete 4 per registrare la trasmissione I viaggi del cuore, condotta da don Davide Banzato. Il programma sarà messo in onda la prima domenica di settembre.

Don Davide Banzato tra il sindaco Paolo Niccoletti (a destra) e l’assessore al Turismo Fausto Pirchio

«Il set della trasmissione è stato il centro storico con le sue bellezze religiose, artistico e culturali. Ancora un tassello che porta ai massimi livelli la promozione della città di Loreto – dicono il sindaco Paolo Niccoletti e l’assessore al Turismo Fausto Pirchio -. L’amministrazione è stata lieta di salutare la casa di produzione che desidera condividere il significato intrinseco della città stessa: la Santa Casa da dove tutto è nato, reliquia più importante della cristianità. Un grazie anche a quanti domenica mattina (19 luglio) hanno dato disponibilità a partecipare al programma come pellegrini sulla Via Lauretana della quale Loreto è sia inizio che termine. Siamo sempre all’opera per promuovere in maniera qualificata, e nelle sedi opportune, la nostra città e il nostro santuario. Il rosario all’aperto è stato ripreso dalla troupe e alcune immagini saranno inserite nel programma. Abbiamo raccomandato la partecipazione e la collaborazione dei loretani per la riuscita di un gesto che deve fare comprendere la spiritualità e le potenzialità della nostra piazza a milioni di telespettatori».

Fervono anche i lavori per accogliere i turisti. Prima chiuso per il Covid e poi sottoposto a revisione periodica, torna in attività l’ascensore di via Asdrubali a Loreto. Terminati anche i lavori eseguiti dal ministero Infrastrutture e Trasporti sull’ascensore inclinato di via Sisto V: il Mit ha inviato le pratiche di collaudo alla sede Ustif di Venezia per il nulla osta definitivo. Se sono a buon punto i lavori di restauro della Scala Santa e del balcone di Porta Marina, iniziano quelli per realizzare i nuovi bagni pubblici in piazzale Lotto.