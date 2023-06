Loreto, presentata la stagione degli eventi estivi

LORETO – “Loreto Meraviglia’, il collaudato format dell’estate lauretana, torna per la terza volta con il suo cartellone ricco di eventi a partire da domani (sabato 10 giugno), fino alle Festività patronali del settembre lauretano, annunciate dal sindaco Moreno Pieroni e dall’assessore alla Cultura Francesca Carli stamattina (9 giugno) in Comune alla presentazione degli eventi estivi. Prima di settembre, Loreto offrirà una carrellata di spettacoli ed eventi culturali distribuiti in tre mesi e destinati ad ogni tipo di pubblico. Tra tutti, spiccano la riconferma della “Notte Celeste” l’8 agosto, dopo il successo dello scorso anno, e la presenza di artisti come i Matia Bazar e Povia, quest’ultimo nell’ambito dello spettacolo di danza e strumenti tipici dell’Orchestra popolare del Saltarello il 7 luglio. Previsti anche il Premio “Loreto Meraviglia” il 27 luglio, con Ivana Spagna, il consueto “Concerto di Mezza Estate” il 13 agosto giunto alla 30esima edizione e per la prima volta Loreto ospiterà le selezioni regionali di “Sanremo rock” (21 luglio).

Le parole di sindaco e assessore

«Lo scorso anno abbiamo avuto un milione e 100mila visitatori – ha detto il primo cittadino –, un risultato molto positivo che siamo certi quest’anno sarà anche superato: siamo particolarmente soddisfatti per aver ancora una volta unito tutte le anime della città in questa stagione estiva che culminerà con gli eventi del settembre lauretano». «Anche quest’anno abbiamo ritenuto fondamentale associare il binomio cultura e turismo – ha detto Carli – che anche quest’anno ci permette di proporre un carnet di eventi di altissima qualità, unitamente ad una grande forza aggregativa. Lo spirito di Loreto Meraviglia è questo: rendere la cultura un accessibile strumento di crescita e di partecipazione, sia per i cittadini che per i turisti». Nel cartellone “Loreto Meraviglia” spicca, ancora una volta, la volontà di coinvolgere le realtà del territorio, a partire dai Comitati di quartiere, continuando con l’associazionismo, le realtà teatrali e gli artisti lauretani: eventi collaterali saranno realizzati anche fuori dal centro storico, per far sì che tutta la città sia animata, e tornano anche le serate organizzate in collaborazione con i commercianti di piazza Leopardi e la Pro Loco Felix Civitas lauretana per ravvivare il tessuto economico. E per la prima volta il cartellone estivo vede una sinergia anche con la Delegazione Pontificia, con la presenza anche di appuntamenti musicali in Basilica, tra i quali spicca il nome di Marco Frisina il 21-23 luglio. La stagione estiva lauretana è realizzata anche con il contributo delle Fondazioni cittadine Opere Laiche e Carilo e della Multiservizi Loreto, in collaborazione con l’Amat.