Loreto, partono i lavori della Scala Santa

LORETO – Avrà presto nuova vita la Scala Santa che porta alla basilica della Santa Casa di Loreto, bisognosa da tempo di lavori di ristrutturazione. A dare l’annuncio l’assessore regionale a Turismo e Cultura Moreno Pieroni: «Con l’installazione del cantiere, partono i lavori per la sistemazione e riqualificazione della Scala Santa per un importo di 321mila e 88 euro. Un altro impegno mantenuto, per far ammirare sempre più la nostra bellissima città ai tanti pellegrini e turisti che affolleranno le nostre vie in questo anno del Giubileo lauretano».

Il progetto prevede la sistemazione del percorso e dei manufatti architettonici della scala a valle e della scala a monte del percorso, un piano di ampio respiro che rientra nella programmazione delle opere necessarie al completamento del percorso della via Lauretana. È anche un biglietto da visita, quindi, oltre che un importante accesso al centro storico da Villa Musone: in particolare, per i lavori alla scala, si procederà alla realizzazione di una pavimentazione in conglomerato bituminoso con la rimozione della porzione superficiale dell’asfalto esistente e, dove necessario, al taglio delle radici degli alberi, quelle secondarie, con un prodotto antibatterico per velocizzare il processo di rimarginazione e per non arrecare danno alla radice stessa.

Saranno sostituiti i cordoli laterali mancanti con nuovi in calcestruzzo e sbiancati i cigli stradali; saranno sistemati i pozzetti.

Se sono appena terminati i lavori di restauro dell’affresco di Porta Romana, continua l’impegno dell’amministrazione comunale anche per la messa in sicurezza della rete stradale: sono state approvate in giunta le delibere per l’asfaltatura di via Brecce, dalla rotonda Rainbow verso Villa Musone per un importo di 90mila euro, e il rifacimento del manto di piazza Kennedy per 50mila euro. Approvate due delibere per un importo complessivo di circa 70mila euro per la manutenzione di altre vie della città, inclusi i tratti coinvolti dalla tappa della Tirreno-Adriatico.