Loreto, l’alberghiero “Einstein-Nebbia” inaugura laboratori d’avanguardia

LORETO – L’istituto alberghiero “Einstein-Nebbia” di Loreto ha inaugurato due laboratori: la cucina con 28 unità di postazione per una didattica sempre più personalizzata e il modulo integrato per le creative preparazioni di Sala e Bar (cocktail, flambé e diverse preparazioni al tavolo). L’evento corona un lungo processo volto all’arricchimento continuo degli spazi laboratoriali. Le nuove strutture sono state realizzate grazie alla proficua sinergia con il territorio con attori istituzionali e privati, a riprova della qualità operativa della rete di collaborazioni. La moderna dotazione laboratoriale dell’“Einstein-Nebbia”, unica in tutta la Regione Marche, è stata resa possibile grazie ai fondi europei, ai contributi della Regione Marche, della Provincia di Ancona e alla preziosa sinergica collaborazione di diversi partner privati del territorio: la fondazione Carilo, la Ce.di. Marche (catena di supermercati “Sì con te”), il distributore di elettrodomestici Manzoni group e il fornitore di attrezzature e arredi Gioacchini.

Il taglio del nastro

La cerimonia

Dopo una commossa commemorazione dello studente Mattia Perini, prematuramente scomparso, seguita dal taglio del nastro e dalla visita delle strutture, si è tenuto il ricevimento a buffet che ha fornito a studentesse e studenti l’opportunità di esibirsi in show di cucina e sala bar, sotto l’esperta supervisione dei docenti, illustrando i piatti e le bevande appositamente preparate. Nel corso della manifestazione è stato illustrato ai presenti il progetto con supermercati “Sì con te” per la formazione del personale dei reparti di Gastronomia della catena, curata dei docenti dell’Einstein-Nebbia. All’inaugurazione hanno presenziato il dirigente Francesco Lucantoni, l’ex Dirigente Gabriele Torquati, il vescovo monsignor Fabio Dal Cin, Marco Ausili consigliere regionale, la dirigente tecnica Rita Scocchera, Massimo Iavarone e Giancarlo Mariani in rappresentanza dell’Usr Marche. Presenti anche alcuni Dirigenti di scuole limitrofe. Tra i partner della scuola hanno voluto dare il loro prezioso contributo la Fondazione Carilo con la Presidente Giovanna Bortoluzzi, Luca Paparelli, responsabile Formazione Ce.di. Marche e Olivia Manzoni, fornitore delle strumentazioni tecnologiche. In rappresentanza del Comune di Loreto sono intervenuti il vicesindaco Nazzareno Pighetti e il delegato alla Pubblica istruzione Maria Teresa Schiavoni.