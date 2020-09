LORETO – Alle ore 15 di oggi, 21 settembre, l’affluenza alle urne a Loreto si è chiusa con il 61,58%. Cinque anni fa, quando i loretani si erano recati alle urne per il sindaco, si era fermata al 60,83%. I loretani si sono recati alle urne dalle 7 di domenica, 20 settembre, per votare il proprio sindaco.

Alla rilevazione delle 12 di ieri l’affluenza dei votanti era del 14,87%, alle 19 la percentuale dell’affluenza è salita al 34,43% e alle 23 al 45,23%.

La città mariana, città di 12mila e 533 abitanti, sceglie il primo cittadino al primo turno senza ballottaggio. Gli scrutini inizieranno domani mattina (martedì 21) alle 9.

Sono in tre quest’anno a sfidarsi per la poltrona. “Loreto nel cuore” è la civica che ha candidato a primo cittadino Moreno Pieroni, 59 anni, due volte sindaco della città mariana e assessore regionale uscente. Poi c’è “Siamo Loreto” con Gianluca Castagnani, 53 anni, funzionario regionale e consigliere comunale di minoranza uscente per “Loreto libera” (in corsa anche per il Consiglio regionale con la civica “Civitas”). “Prima Loreto” è la lista civica del candidato sindaco Paolo Albanesi, 52 anni, responsabile tecnico di una ditta, che ha il sostegno dei tre partiti di Centrodestra. La coalizione è formata da candidati espressi dai tre simboli politici, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

I candidati hanno votato tutti domenica: il primo in ordine temporale è stato Albanesi in mattinata, poi Castagnani e ultimo Pieroni (attorno alle 13).