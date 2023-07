JESI – In campo, la carica di giovani e giovanissimi che, a partire dalle 18, avranno la possibilità di provare e sperimentare il fascino del rugby in uno speciale Open Day. Sul palco, a partire dalle 19,30, il dj set e le esibizioni dei Via Verdi, di Dado e de Gli Amici dello zio Pecos per vivere, con la conduzione di Selena Abatelli, una serata di musica, risate e divertimento. L’ideale per ripartire, dopo l’alluvione che lo scorso maggio ha rischiato di mettere in ginocchio il mondo della palla ovale jesina. Senza però che la tenacia del Rugby Jesi ’70, e la vicinanza e la solidarietà di tanti e tante, lo abbiano consentito. È con questo spirito che al “Latini” di via Mazzangrugno a Jesi si prepara la grande festa “Live” del rugby jesino, in programma mercoledì 12 luglio prossimo.



Un evento nato dalla collaborazione fra il sodalizio rugbistico del presidente Luca Faccenda e l’agenzia Universal Events di Emanuel Pastina, che si è fatta avanti per supportare la ripartenza dell’impianto che, lo scorso 16 maggio, quando venne invaso da acqua e fango, ha accusato danni per circa 80mila euro fra terreno di gioco in erba, spogliatoi, strutture e materiale andato perduto. Il ricavato dell’appuntamento – l’ingresso a 5 euro comprende una consumazione, a disposizione stand gastronomico e cucina del Terzo Tempo Club House per il food & drink – andrà a sostenere la ricostruzione di quanto distrutto poco meno di due mesi fa.

Da sinistra, Fiordelmondo, Faccenda e Pastina

«Orgoglioso come sindaco della capacità di saper reagire dimostrata da un realtà come il Rugby Jesi ’70 di fronte ad una situazione complicata. La conferma di come a Jesi lo sport, fattore come spesso ci è accaduto di dire di cittadinanza e di crescita, sia anche forte di un legame con la città in grado di sostenere e produrre uno sforzo ulteriore nei momenti in cui c’è ne è il bisogno. Grazie anche al ruolo di sostegno svolto dalla Fondazione Vallesina Aiuta”», dice il primo cittadino di Jesi Lorenzo Fiordelmono.

A garantire risate e intrattenimento, saranno protagonisti sul palco la musica dei Via Verdi, la comicità e lo show di Dado, volto noto della tv e del web rivelato al grande pubblico da Zelig, e ancora le note de Gli amici dello zio Pecos. «Ci sarò anch’io a dare, spero, il supporto dovuto e necessario» ha anticipato nei giorni scorsi in un video social Dado, all’anagrafe Gabriele Pellegrini, recente protagonista di “Only Fun – Comico Show” su Nove e per anni scanzonato raccontatore dell’attualità in chiave satirica col progetto “Canta la notizia” su YouTube.



Spiegano i Via Verdi: «Saremo a Jesi per un concerto in totale beneficenza a favore della società di rugby, anch’essa vittima della terribile recente alluvione, sperando con la nostra presenza di dare un concreto contributo non solo a questa realtà ma soprattutto a tutti quei ragazzi che praticano questo meraviglioso e onorato sport, che vive di forte agonismo nel più grande rispetto dell’altro, anche se avversario. Per noi un onore e un punto fermo del nostro impegno. Saremo presenti con buona parte del nostro concerto, il The Time Machine Tour, dall’omonimo ultimo album. Concentreremo nel live e condivideremo col pubblico i nostri più grandi successi come Diamond e You and me, Sometimes, il singolo dell’album Show Your Face e tanto altro».



La giornata si aprirà appunto dalle 18 con l’Open Day per i più piccoli. Dice il presidente Faccenda: «È un modo di ritrovarsi e ripartire da qualcosa di bello e sarà anche l’occasione per ringraziare tutte quelle persone che, proprio come ha fatto Pastina, dopo quanto accaduto si sono mobilitate per darci, non solo economicamente ma secondo le possibilità di ciascuno, una mano. Una solidarietà che, nel momento peggiore, ci ha fatto bene all’anima. Un ringraziamento anche alla Bcc di Ostra Vetere per il contributo alla raccolta fondi».



Per Emanuel Pastina: «Gli artisti “scenderanno in campo”, dove si metteranno in gioco con ciò che sanno fare. È quello a cui ho immediatamente pensato, di fronte alla notizia di quanto era accaduto al Rugby Jesi ’70 e conoscendo quanto questa società sia sempre stata pronta a fare la propria parte per il territorio e per chi vi si trovava in difficoltà. Mi sono fatto avanti con la professionalità di Universal Events ed è nata questa serata. Coi Via Verdi, che assisto in prima persona, potranno esserci miei grandi amici come Dado e Gli amici dello zio Pecos in virtù del benestare, data la natura dell’iniziativa, concesso dalle agenzie Isolani e Paolucci, che mi sento in dovere di ringraziare per la sensibilità».