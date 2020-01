Lello, il cartello (de Castello): un cartoon sulla sicurezza stradale

Un progetto del comune di Castelfidardo in collaborazione con l’Istituto scolastico Meucci per educare i più giovani alle regole del Codice della Strada

CASTELFIDARDO – Un cartone animato per accompagnare le giovani generazioni nell’apprendimento del codice della strada ed educarli alla sicurezza stradale.



Si tratta di un progetto pilota frutto della sinergia tra Amministrazione Comunale (tramite il Comando di Polizia Locale) e l’istituto scolastico Meucci ( attraverso il liceo di scienze applicate), che verrà presentato domenica alle 10.30 presso la biblioteca della sede fidardense dell’ “I.I.S. Meucci di via Montessori in occasione di “Scuole Aperte”.



Il cartoon ha per protagonista “Lello” – un cartello di segnalazione divelto, stanco di essere trascurato dagli utenti indisciplinati della strada – che insegnerà a rispettare le regole in modo piacevole, con il sorriso sulle labbra sentendosi parte di una comunità.



«L’idea nasce dalla volontà di catturarne l’attenzione attraverso un linguaggio congeniale, facendo parlare il personaggio di un cartoon (Lello) dall’accattivante simpatia, semplicità ed efficacia – spiegano il comandante Paolo Tondini e l’assessore Ilenia Pelati -. Un prodotto del genere sul mercato non esiste ed abbiamo pensato di coinvolgere il Meucci, fornendo i contenuti e l’assist progettuale su cui lavorare. La professoressa Frontini ha individuato gli studenti più sensibili e interessati a frequentare il laboratorio che offre l’opportunità di imparare a sviluppare videoclip animate avvalendosi del supporto di un tutor, l’ex allievo Marco Rossi ora esperto della Rainbow».



Il progetto è stato promosso con entusiasmo dalla dirigente scolastica Brandoni, con il coordinamento del professor Gabriele Calducci, e permetterà anche di introdurre gli studenti del triennio (opzione scienze applicate) alle tecniche di animazione digitale, responsabilizzandoli d’altro lato ad instaurare un dialogo con i bimbi più piccoli.