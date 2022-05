Lega Fano, Alessandro Brandoni nuovo segretario: «Grande entusiasmo»

FANO – La sezione locale della Lega ha un nuovo segretario: si tratta di Alessandro Brandoni, classe 1979, ex responsabile della comunicazione della sezione fanese del Carroccio.

Il 43enne è stata eletto nella mattinata del 29 maggio durante il congresso che si è tenuto nella sede di via Garibaldi. Una scelta chiara che guarda già alle prossime amministrative comunali del 2024. Dopo la nomina di Brandoni e le dichiarazioni dell’ex sindaco Aguzzi in merito alla candidatura a sindaco, c’è già chi si chiede quale sarà il nome di centrodestra che concorrerà per la poltrona di primo cittadino.



«Il congresso dei militanti Lega Fano mi ha eletto segretario per il prossimo triennio – ha detto – un periodo che si annuncia ricco di sfide elettorali ma che ha nelle elezioni amministrative del 2024 il fulcro del programma che ho presentato. Sento la responsabilità del ruolo a cui sono stato eletto, ma anche il grande entusiasmo che mi accompagna in queste ore, vorrei e dovrei ringraziare tante persone che hanno riposto in me la loro fiducia, ma credo di poterlo fare ringraziando Max Mei che ha creato un gruppo di lavoro coeso e determinato, e che da quando sono entrato in Lega mi ha sempre sostenuto, spronato, consigliato e voluto come suo successore».

Brandoni ha anche colto l’occasione per ringraziare ed annunciare la composizione del consiglio direttivo. «Mi fa piacere che Francesca Fiorelli, Gianmauro Melis, Gianluca Ilari, Mario Alberto Rinaldi, Fabrizio Benvenuti abbiano scelto di accompagnarmi in un lavoro straordinario per una città straordinaria. Ora al lavoro, perché già il 12 giugno dobbiamo vincere la sfida per un Italia più giusta. Forza Lega e Forza Fano».