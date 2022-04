Chi deve estinguere piccoli reati potrà pulire le aree verdi della città per circa 120 ore a settimana. Al via “Prendersi cura del bene comune”

PESARO – Lavori socialmente utili per scontare i propri guai con la giustizia, ecco il progetto “Prendersi cura del bene comune” che coinvolge Amministrazione comunale, Marche Multiservizi e Onlus Gulliver nella cura e pulizia dei parchi pubblici e nelle aree verdi scolastiche grazie all’impiego delle figure inserite nel programma “giustizia riparativa”.

«Quando un luogo è in ordine e curato è più difficile sporcarlo – spiega Enzo Belloni, assessore all’Operatività del Comune di Pesaro -. Con questo progetto potenziamo la pulizia della città, nei punti strategici, quelli più frequentati dalle famiglie e dai piccoli in particolare, in un momento di riapertura degli spazi, e durante le stagioni più belle da vivere all’aperto. Il progetto, si inserisce tra i numerosi messi in campo dall’Amministrazione comunale e da Marche Multiservizi, riuscendo, anche in questo caso, a ottenere un duplice beneficio: migliorare l’aspetto e la vivibilità dei quartieri e favorire l’inclusione sociale».

Sarà un’azione quotidiana, quella prevista con “Prendersi cura del bene comune” che impegnerà fino a 2 squadre al giorno, ciascuna composta dalle 3 alle 6 persone coordinate da Giovanni Palanghi, volontario Gulliver, assicurando circa 120 ore di lavoro settimanali. «In questo caso non saranno i nostri volontari a effettuare gli interventi, ma coloro che rientrano nel nostro programma “giustizia riparativa”, cioè che devono svolgere lavori socialmente utili al fine di scontare un reato penale come prevede l’accordo siglato con l’Uepe (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Ancona». Circa 100 quelli che Gulliver coinvolge ogni anno e «che ci consente di riavvicinarli alla comunità» aggiunge Andrea Boccanera, presidente onlus Gulliver.

Fondamentale il supporto di Marche Multiservizi che, fornirà attrezzi, guanti, scarpe, sacchi della spazzatura e, «concluderà gli interventi con la rimozione dei rifiuti a fine turno. Siamo felici di poter collaborare a questa iniziativa virtuosa» come spiega Franco Macor, direttore Ambiente di Marche Multiservizi.