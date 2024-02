Senigallia, lavori alle scuole della Cesanella: dopo la primaria tocca all’infanzia Girotondo

SENIGALLIA – Nella raffica di interventi alle scuole che interessa tutta la comunità cittadina, nessuna località esclusa, c’è anche quello relativo alla scuola dell’infanzia Girotondo, zona Cesanella. L’edificio, vecchio ormai di 40 anni, verrà soppiantato da una nuova costruzione per la fascia 0-6 anni grazie soprattutto al finanziamento milionario derivante dal Pnrr.

Fa parte di quel pacchetto, dicevamo, di interventi che impegna il Comune di Senigallia con circa 25 milioni di euro di investimenti. Il progetto era partito con la precedente amministrazione Mangialardi e la variante Resiliente; servirà le frazioni di Cesanella, Cesano, Scapezzano e il quartiere della Pace, insomma la zona nord della città.

L’area è stata cantierizzata ormai da un paio di settimane ma i lavori sono entrati nel “vivo” solo di recente con l’abbattimento degli alti pini che sovrastavano la struttura e che faranno spazio ai nuovi edifici scolastici. L’importo del progetto è di circa 3,5 milioni di euro e per vederne la fine serviranno un paio di anni.

Al momento gli alunni e le alunne che frequentano la Girotondo, parte dell’istituto comprensivo Senigallia nord – Giacomelli, non si dovranno spostare e termineranno l’anno scolastico nella sede originaria: a settembre l’anno ricomincerà nella sede provvisoria dell’ex Edra in via Cimabue, dove ora sono ospitati gli studenti della primaria della Cesanella, i cui lavori da 1,5 milioni di euro per il consolidamento e miglioramento sismico dello stabile sono in fase di conclusione (entro l’estate).