Lavori in viale IV Novembre, da lunedì si chiude

Annunciati disagi alla circolazione e lunghe code, soprattutto sulla statale, per via della sostituzione delle condotte del metano nel tratto tra corso Matteotti e l'incrocio della Penna

SENIGALLIA – Dalla prossima e per tre settimane circa la zona ex piano regolatore vivrà momenti caotici per quanto riguarda la viabilità. Chiuderà infatti fino al 22 marzo il trafficatissimo viale IV Novembre, nel tratto che va dall’incrocio con corso Matteotti fino a quello con la statale Adriatica/via Podesti.

Il motivo della chiusura è l’intervento che Edma srl sta provvedendo a realizzare per la nuova condotta del metano con gli allacci a varie utenze ma soprattutto al nuovo edificio che ospiterà le residenze a ridosso della Penna. Si tratta del nuovo comparto edilizio che vedrà concretizzarsi finalmente non solo moduli abitativi su viale Leopardi e su viale IV Novembre, ma soprattutto la ormai nota rotatoria che dovrà sostituire l’attuale impianto semaforico. Insomma siamo ai primi passi per quel famoso intervento edilizio e di riqualificazione bloccato prima dalla bonifica delle vecchie cisterne di gasolio e poi dal ritrovamento di alcuni reperti archeologici durante gli scavi. Finalmente i lavori potranno partire e si inizierà dai sottoservizi ma ovviamente non mancheranno i problemi con la viabilità.

I lavori inizieranno lunedì 26 febbraio: salvo imprevisti, si concluderanno il prossimo 22 marzo. Durante i feriali, dal lunedì al venerdì, la circolazione su viale IV Novembre sarà quindi interdetta, mentre al termine di ciascuna giornata lavorativa lo stesso verrà aperto al solo transito di residenti e mezzi di polizia o di soccorso, su una sola corsia di larghezza ridotta. Nei fine settimana verrà ripristinata la circolazione ordinaria, con possibilità di riduzione della larghezza delle corsie di marcia.

Le deviazioni saranno però semplici: coloro che da viale IV Novembre intendevano proseguire verso est e quindi verso la statale Adriatica/viale Bonopera o il lungomare dovranno svoltare verso via De Bosis, arrivare all’incrocio con via Venezia per poi svoltare a sinistra e giungere alla statale così da poter tornare verso nord o girare infine verso il sottopasso che conduce alla rotonda; quanti invece andranno in direzione sud, potranno proseguire su via De Bosis fino a piazza Diaz e da qui procedere verso Ancona sulla statale.

Modifiche semplici sulla carta ma ovviamente significherà una circolazione più lenta e comporterà attese più lunghe in coda, soprattutto sulla statale 16. Ma sono passi propedeutici alla riqualificazione di un punto nevralgico del traffico cittadino, con l’obiettivo di migliorarlo esteticamente e a livello funzionale.