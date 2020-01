Lavori di riqualificazione delle strade: a Civitanova nuovo look e maggiore sicurezza

CIVITANOVA – Continuano senza sosta i lavori di sistemazione delle strade cittadine messi in atto dall’Amministrazione comunale in diversi quartieri della città. «Parliamo di vie che necessitano di lavori di manutenzione lungo la carreggiata o sui marciapiedi per garantire maggiore sicurezza e viabilità ai cittadini – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai -. Un modo per migliorare anche l’ambiente cittadino e incrementare in questo senso il commercio e l’economia».

INTERVENTI APPROVATI NEL 2019

Nello scorso anno è stata data priorità ai tratti in prossimità degli istituti scolastici come via Ugo Bassi, via D’Annunzio e via Monfalcone. In questo caso a eseguire i lavori è stata la ditta dei Fratelli De Angelis di Valfornace che ha offerto un ribasso d’asta dell’11,22% sull’importo complessivo di 45mila euro.

Contemporaneamente partiranno gli interventi di manutenzione delle piste ciclabili, quella che attraversa il parco Cecchetti e quella del Castellaro, che presentano un deterioramento fisiologico legato al passare degli anni e il manto ammalorato a causa delle radici degli alberi. I lavori saranno eseguiti dall’impresa Edil Europa di Macerata che ha offerto il 5,13% di ribasso su 35mila euro.

Altri lavori interesseranno la sistemazione dell’asfalto in un tratto di via Carnia, nello specifico nel pezzo di strada che va da corso Garibaldi alla Caserma dei carabinieri. In questo caso la ditta Gatti e Purini di San Severino si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 27,29% su 35mila euro.

In attesa invece la sistemazione del tratto a Fontespina, in prossimità delle doppie curve. L’Ufficio tecnico infatti attende il perfezionamento del mutuo cassa depositi e prestito per andare a gara di appalto (150mila euro).

In fase di gara di appalto invece la sistemazione dei tratti di asfalto di corso Umberto I, per un importo di 71mila euro ricavati dalle economie dei lavori eseguiti in via Duca degli Abruzzi. La sistemazione partirà dalla parte iniziale a nord per arrivare poi ai tratti centrali dove ci sono degli affossamenti.

Lavori (per 8.500 euro) anche in via Dante Alighieri, in prossimità dell’incrocio con via Boiardo; la somma è il ricavato dell’avanzo di economie del precedente appalto in via Toscana. 6.846 euro (economie di via Doria) andranno invece per la sistemazione di via Marinetti.

Infine saranno interessate dai lavori anche via Bengasi e via Tripoli per un progetto dal valore di 20.400 euro.

INTERVENTI DEL PIANO 2020

«Gli interventi programmati per il 2020 – spiega l’assessore Carassai – riguarderanno il recupero del borgo marinaro e più nel particolare via Conchiglia e via della Carena fino alla confluenza con via Duca degli Abruzzi».

Altro importante cantiere interesserà via Einaudi fino all’accesso alla Superstrada. «Sicuramente questo progetto porterà con sé dei disagi per gli automobilisti ma ci auguriamo che tutti siano in grado di pazientare per un’opera che migliorerà senza dubbio la viabilità stradale».

Si procederà poi con il recupero di piazza XX settembre, del Lido Cluana, del Varco a Mare e di via Lauro Rossi; mentre Civitanova Alta sarà interessata dal rifacimento della pavimentazione di piazza Garibaldi fino a Porto Marina.

Infine via Hermada, uno dei pochi punti in cui attualmente non c’è un collettore di acque chiare in prossimità della sede stradale, sarà interessata da questo tipo di intervento.