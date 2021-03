PESARO – Nonostante i tenui miglioramenti dell’andamento pandemico nella mattinata del 26 marzo, il Presidente della Regione ha annunciato ufficialmente che la settimana di Pasqua sarà per le Marche all’insegna del rosso. Una decisione conseguenza diretta del fatto che i positivi sono superiori ai 250 ogni 100mila abitanti. Dopo Pasqua la speranza è che la curva si abbassi sensibilmente con il conseguente allentamento delle restrizioni.



La provincia pesarese è attualmente la seconda solo al capoluogo anconetano per numero di contagiati: attualmente i positivi sono 17.673. I report dei primi tre giorni della settimana hanno consegnato un quadro moderatamente in miglioramento rispetto alle cifre della scorsa settimana.

A seguire ecco la situazione aggiornata, Comune per Comune: il primo dato riguarda le persone attualmente in quarantena, il secondo gli effettivi positivi da Coronavirus. (A questo link i dati della settimana precedente per un raffronto):



Acqualagna 62 39

Apecchio 35 27

Belforte all’Isauro 20 6

Borgo Pace 9 5

Cagli 74 50

Cantiano 62 49

Carpegna 26 19

Cartoceto 81 53

Colli al Metauro 108 74

Fano 673 431

Fermignano 121 72

Fossombrone 52 30

Fratte Rosa 6 Inferiori a 5

Frontino 8 Inferiori a 5

Frontone 22 21

Gabicce Mare 76 48

Gradara PU 88 52

Isola del Piano 14 13

Lunano Inferiori a 5 Inferiori a 5

Macerata Feltria 29 18

Mercatello sul Metauro 51 11

Mercatino Conca 7 Inferiori a 5

Mombaroccio 12 8

Mondavio 74 51

Mondolfo 152 98

Monte Cerignone 7 6

Monte Grimano Terme 50 32

Monte Porzio 50 30

Montecalvo in Foglia 34 20

Monteciccardo 0 0

Montecopiolo 16 17

Montefelcino 37 28

Montelabbate 64 38

Peglio 13 11

Pergola 42 34

Pesaro 1182 704

Petriano 34 24

Piandimeleto 26 17

Pietrarubbia 7 6

Piobbico 56 30

San Costanzo 52 39

San Lorenzo in Campo 25 20

Sant’Angelo in Vado 80 65

Sant’Ippolito 6 Inferiori a 5

Sassocorvaro Auditore 63 47

Sassofeltrio 26 15

Serra Sant’Abbondio 6 Inferiori a 5

Tavoleto 18 10

Tavullia 95 65

Terre Roveresche 66 48

Urbania 146 102

Urbino 193 106

Vallefoglia 160 96