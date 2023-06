Ladri a volto coperto ripuliscono una casa: allarme a Colli al Metauro

COLLI AL METAURO – Sono giorni concitati per quello che concerne la cronaca per il Comune pesarese di Colli al Metauro: nell’ultima settimana si sono consumati un’aggressione sfociata in un accoltellamento, un inseguimento tra guardia e ladri culminato in una denuncia e il salvataggio di un vitello. Ora, a balzare sulle pagine di cronaca, è un furto andato a segno nell’ultimo weekend: alcuni topi d’appartamento si sarebbero introdotti in un’abitazione sita in una zona residenziale a Villanova.

Secondo diverse testimonianze il gruppo entrato in azione sarebbe composto da almeno tre elementi che avrebbero colpito a volto parzialmente occultato da un cappello e mascherina chirurgica. La banda, approfittando dell’assenza dei proprietari, avrebbe forzato una finestra e si sarebbe introdotta nella casa: una volta dentro avrebbe messo a soqquadro tutto alla ricerca di preziosi e contanti. Da quantificare il bottino che, da indiscrezioni, sarebbe comunque ingente.

L’amara scoperta sarebbe stata fatta dai proprietari una volta tornati a casa: a quel punto sarebbe stata sporta regolare denuncia dell’accaduto alle autorità che indagano sul colpo. Chiunque noti persone o veicoli ritenuti sospetti è pregato di allertare preventivamente le forze dell’ordine.