La dea bendata bacia ancora Fabriano: nuova vincita alla Tabaccheria del Bar Centrale

FABRIANO – Gioca 2 euro e ne vince 50mila. Ennesima vincita di rilievo a Fabriano, ancora una volta alla ricevitoria all’interno del Bar Centrale di piazza del Comune, balzata agli onori della cronaca nazionale nel 2017 per aver venduto un gratta e vinci milionario, oltre 1.800.000 euro, la vincita massima.

La Dea Bendata bacia ancora Fabriano e torna, soprattutto, a bussare alle porte del tabacchino-ricevitoria aperto nel 2016 all’interno del Bar Centrale. Il fortunato giocatore ha acquistato una schedina del valore di 2 euro del concorso 10 e lotto centrando ben nove numeri su dieci, oltre al jolly relativo all’estrazione della tarda serata di sabato scorso. Vinti 50mila euro. «Finora nessuno si è fatto avanti, anche perché per incassare il denaro il vincitore deve necessariamente rivolgersi ad un istituto di credito trattandosi di una cifra superiore ai 10 mila euro», evidenzia Francesco Baroni che guida la tabaccheria insieme al padre Gianni, gestore del Bar Centrale all’interno del medesimo locale.

Il Bar Centrale, essendo nel cuore del centro storico di Fabriano, è molto frequentato. Quindi, difficile riuscire a risalire al fortunato giocatore. «Si spera che la vincita possa essere andata in casa di qualcuno che ne abbia veramente bisogno», il commento di molti avventori del bar.

Come detto non è la prima volta che alla tabaccheria-ricevitoria si registrano vincite del genere. Nell’aprile 2017 è stato venduto un Gratta e vinci del valore di 5 euro, Turista per sempre, che ha portato a una vincita complessiva pari a 1.840.000 euro complessivi, il massimo consentito. La vincita ebbe una così grande risonanza che anche le telecamere della Rai approdarono in città per cercare di risalire all’identità del fortunato vincitore. Identità, però, che ancora oggi è avvolta nel mistero.

Comunque sia, i titolari della tabaccheria e, quindi, anche del Bar Centrale si confermano dispensatori di fortuna, un’etichetta che farà certamente aumentare anche la clientela.