La Città della Fortuna si tinge di rosa grazie a ‘Fano outdoor aspettando il giro’

FANO – Fano si tinge di rosa dal 4 al 26 maggio. In occasione della 12° tappa del Giro d’Italia 2024, la rete di Fano Outdoor, promossa dal Comune di Fano, che riunisce una vasta offerta di attività all’aria aperta, presenta “Aspettando il Giro”.



Dal 4 al 26 maggio, 20 giorni di iniziative che coniugano Sport e Turismo, un connubio vincente per raccontare le bellezze, il patrimonio e le tradizioni della città e dei territori circostanti. La tappa numero 12 è lunga 183 chilometri e passa per San Costanzo, Tre Ponti, Rosciano, Bellocchi, Monte Giove, fino a Fano, al porto e in viale Gramsci, dove è previsto l’arrivo giovedì 16 maggio. Un vero e proprio “abbraccio” al territorio che la città ha voluto ricambiare con il ricco calendario di eventi e un “Villaggio” intitolato al Giro, installato al Pincio di Fano, fulcro delle attività e punto di partenza delle numerose uscite, a piedi o in bici, a cui poter partecipare. Fano beneficierà di una vetrina mondiale e di un momento di grande spettacolo grazie al Giro d’Italia, insignito del titolo di Ambasciatore dello sport d’Italia nel mondo.



L’evento è stato presentato in conferenza stampa in piazza XX Settembre, alla presenza del sindaco Massimo Seri, dell’assessore al Turismo Etienn Lucarelli insieme all’assessora allo Sport Barbara Brunori e alle assessore Cora Fattori e Sara Cucchiarini. Alla conferenza sono intervenuti Giacomo Grandicelli presidente della Pro Loco di Fano, Alighiero Omiccioli, responsabile organizzativo della tappa e Barbara Marcolini, presidente di Confcommercio Fano in rappresentanza delle associazioni di categoria.



«Il coinvolgimento della città – ha affermato Etienn Lucarelli – ha generato un evento altamente partecipato che include altri grandi eventi come il nuovo Fano Fitness Festival, la Collemar-athon, la Città da giocare, che riguardano l’outdoor, ma soprattutto coinvolge quartieri, associazioni sportive, esercizi commerciali che organizzeranno per l’occasione eventi in rosa. Il risultato è un programma ampio e diffuso, che ci aiuterà a promuovere il turismo outdoor e le vacanze all’aria aperta, ciò che i turisti cercano per vivere a pieno le città en plein air».



«Ci aspettano delle giornate intense – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Fano Giacomo Grandicelli – gli eventi collaterali che fanno parte di Aspettando il Giro Fano Outdoor inizieranno già il 4 maggio per andare oltre la tappa del Giro. Il clou sarà nel weekend dell’11 e del 12 con una serie di inziative che animeranno in modo particolare il Pincio con una pista di Pump Track, con la camminata e la pedalata in rosa e tantissime altre iniziative che promettono di regalare momenti di grande spettacolo».



«Ci siamo quasi – è intervenuto il responsabile organizzativo della tappa Alighiero Omiccioli – il Giro è un evento comunicativo unico nel suo genere, con la sua storia, sin qui lunga 107 anni, ha un valore intrinseco molto forte che coinvolge tutta la città, la conferenza di oggi è una testimonianza».



«Come associazioni di categoria – ha dichiarato la presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini – abbiamo accolto con entusiamo questa manifestazione unendoci e mettendoci in gioco, ognuno secondo le propria particolarità. Per quanto ci riguarda, abbiamo cercato di coinvolgere tutte le attività economiche lanciando il concorso a premi delle vetrine sul tema con l’obiettivo di accogliere al meglio la tappa del Giro che è simbolo dell’Italia nel mondo».

CALENDARIO EVENTI FANO OUTDOOR

Sabato 4 maggio nel centro storico e al Pincio 20° ColleMar-Athon, iscrizioni e apertura Villaggio degli Atleti Ass. Collemar-athon (Info: 3381222694 | info@collemar-athon.com | segreteria@collemar-athon.com | www.collemar-athon.com). Domenica 5 maggio, nel centro storico e al Pincio, Maratona, mezza maratona e 10 km: competizione, natura e connessioni umane Ass. Collemar-athon. (Info: 3381222694 | info@collemar-athon.com | segreteria@collemar-athon.com | www.collemar-athon.com).



Da venerdì 17 a domenica 19 maggio, al Pincio, Darsena Borghese, Corte Malatestiana, Fano Fitness Festival: allenamenti di diverse discipline adatte a tutti i livelli (functional training, cross training, hyrox, body pump, circuit training); tanti stili di yoga e pilates; attività per bambini; arrampicata, camminata metabolica, corsa e tante altre attività. (Info: www.fanofitnessfestival.it).



Domenica 26 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 20, in viale Gramsci, Una città da giocare – Fano città delle bambine e dei bambini: animazioni, laboratori e performance insieme ai bambini. In collaborazione con Associazioni, Scuola, Gruppi Sportivi Comune di Fano.



Sabato 1 giungo alle ore 9.30, partenze da: Fano, Largo F. Seneca (Zona Lido) Pesaro, Piazzale Europa (Baia Flaminia) Ciclopedalata per tutte e tutti: Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche Tappa marchigiana. Arrivo ore 12.00 presso Bagni Elsa n.3, Fosso Sejore. In collaborazione con Ass. Fondazione Wanda Di Ferdinando ETS, UISP Marche, Uisp Pesaro Urbino, CSV Marche delegazione Pesaro, Garden Club Pesaro, T’immagini, Genìa (Info: info@fondazionediferdinando.org).