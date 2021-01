FANO – In tempo di pandemia anche la Befana si adegua alle nuove modalità ma non per questo rinuncia alla tradizionale consegna delle calze. L’anziana nonnina, non potendo quest’anno fare capolino come da tradizione in Piazza XX Settembre, ha deciso che farà visita direttamente nella case dei piccoli fanesi, e lo farà grazie ai potenti mezzi dello streaming.



L’Epifania a Fano quest’anno sarà un mix tra divertimento e celebrazione dei più piccoli, fusi con un momento prettamente culturale durante il quale sarà possibile ascoltare musiche e canti provenienti da tutto il mondo.

«Abbiamo voluto dedicare un’iniziativa ai più piccoli e alle loro famiglie – ha commentato l’Assessore al Turismo ed Eventi, Etienn Lucarelli -, regalando un momento che ha un duplice valore: una parte per i bambini e un’altra per tutta la famiglia durante la quale si indagherà il significato dell’epifania attraverso musiche provenienti da tutto il mondo».

Il 6 gennaio alle 21, grazie allo streaming sui canali social del Comune di Fano, la Befana entrerà nelle case dei fanesi e terrà compagnia a bambini e famiglie per una serata interessante e divertente.

«Un’Epifania all’insegna della multiculturalità – ha commentato l’Assessora alle Pari Opportunità, Sara Cucchiarini – che coincide con l’appuntamento finale del festival internazionale delle musiche dal mondo “Via del Canto”, nel quale crediamo profondamente. Con questo appuntamento vogliamo anche esprimere la nostra vicinanza alle famiglie e alle persone, entrando nelle case e tenendo compagnia a tutti coloro che vorranno passare la serata del 6 gennaio insieme a noi».

Si partirà con il momento dedicato ai bambini i quali potranno godere del video del concorso ‘Le note della fortuna’, realizzato dall’associazione ‘Una scuola tra le note’ con le esibizioni dei piccoli cantanti fanesi.



La seconda parte sarà invece dedicata anch’essa alla musica con lo spettacolo ‘La meraviglie e il velo che cade’. Il trio “Cantus animae”, composto dalle cantanti Frida Neri, Anissa Gouizi e dal violoncello solista Jacopo Mariotti, sarà accompagnato da un quartetto di archi e flauto dell’Orchestra Sinfonica Rossini. Attraverso musiche greche, arabe, portoghesi, italiane e tante altre, la formazione esplorerà i significati più profondi dell’epifania e li donerà al pubblico in una chiave inedita e interessante.

Si tratta del quinto e ultimo appuntamento in streaming dedicato alle festività natalizie promosso dall’amministrazione di Fano dopo l’inaugurazione dell’albero di Natale, Lo Schiaccianoci della vigilia, lo Sconcerto lirico ed il concerto di Capodanno.